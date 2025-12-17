箱根に“全室温泉付きドッグフレンドリーホテル”誕生！ 愛犬と食事が楽しめるダイニングも併設
全室温泉付きドッグフレンドリーホテル“RETONA HAKONE（リトナ箱根）”が、12月15日（月）から、神奈川・箱根町にオープンした。
【写真】贅沢な空間〜！ 緑を望む客室温泉
■客室は全10タイプから選べる
今回オープンしたRETONA HAKONEは、2024年3月末に閉業した“小田急 箱根レイクホテル”を、「RETURN TO NATURE（自然への回帰）」をコンセプトに全面リノベーションしたドッグフレンドリーのホテル。
全室温泉付きの客室は、最も広い「プレミアム・スイート」をはじめ、コンパクトながらゆったり過ごせる「デラックス」や、5タイプから選べる「ラグジュアリー」、1棟貸し「ヴィラ・スイート」の全10タイプ15室が展開される。
また、愛犬と一緒に夕食や朝食が楽しめるダイニングを館内1階に用意。家族用の食事は日本料理を現代的なコース仕立てで風味豊かに表現したモダン懐石、愛犬用の食事はペット栄養管理士の資格を持つ料理長監修のオリジナルメニューが提供される。
さらに、天然芝ドッグラン内にじゃぶじゃぶ池を備えた「ドッグパーク」と、雄大な森の中で自然と触れ合える「ドッグガーデン」が併設されたほか、一目で愛犬の性格がわかるマナーカラーの導入や充実のアメニティで安心安全の快適な滞在を叶える。
【写真】贅沢な空間〜！ 緑を望む客室温泉
■客室は全10タイプから選べる
今回オープンしたRETONA HAKONEは、2024年3月末に閉業した“小田急 箱根レイクホテル”を、「RETURN TO NATURE（自然への回帰）」をコンセプトに全面リノベーションしたドッグフレンドリーのホテル。
また、愛犬と一緒に夕食や朝食が楽しめるダイニングを館内1階に用意。家族用の食事は日本料理を現代的なコース仕立てで風味豊かに表現したモダン懐石、愛犬用の食事はペット栄養管理士の資格を持つ料理長監修のオリジナルメニューが提供される。
さらに、天然芝ドッグラン内にじゃぶじゃぶ池を備えた「ドッグパーク」と、雄大な森の中で自然と触れ合える「ドッグガーデン」が併設されたほか、一目で愛犬の性格がわかるマナーカラーの導入や充実のアメニティで安心安全の快適な滞在を叶える。