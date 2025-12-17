USJ、25周年記念版「NO LIMIT！ パレード」開催決定！ 25匹のピカチュウが参加
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月4日（水）から、「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」を開催。ルール無用の超熱狂ダンスタイムや、大人気ポケモンのピカチュウが25匹も登場する新演出、新楽曲「The Power of U」の登場など、驚きと感動に満ちた新パレードが25周年の“お祭り”のスタートを盛り上げる。
【写真】25周年の特別なアイテム「パレードフラッグ」登場！
■新しい自分に出会える演出がつまったパレード
今回発表された「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを代表する大人気パレード「NO LIMIT! パレード」の、パーク開業25周年を記念した特別バージョン。
参加するゲストの気持ちを高め、驚き、感動、興奮…あらゆる感情が大爆発するエンターテイメント演出によって、思わず“知らないジブンが騒ぎ出す！”体験を届ける。
パレードの途中で繰り広げられる“超 Discover U!!! ”タイムでは、子どもから大人まで、あらゆる世代のゲストがエンターテイナーと一緒にダンスに参加することが可能。はじめは恥ずかしくても、ルールを気にせずに盛り上がれば、気がつけば誰もが自然とパレードの主役になれる、まさに新しい自分に出会える演出がつまったパレードだ。
また、周年を記念した特別なパレードソング「The Power of U」を中心に、パレード全体を包み込む力強いサウンドが、ゲストを“Discover U!!!”な熱狂の渦へと巻き込む。
さらに、パークの人気キャラクターたちが「NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」だけの特別な衣装をまとい、大集合。イルミネーション社のミニオンや映画『SING』に登場する名シンガーたち、セサミストリートの仲間たち、スヌーピー、ピーナッツやハローキティなど、世代を問わず世界中で愛される人気キャラクターが一堂に会する豪華なパレードになる。どんどん引きこまれ、巻き込まれる“お祭り”に、驚き・感動・興奮がいっきに高まり、思わず“知らないジブンが騒ぎ出す！”大熱狂体験が生まれるだろう。
加えて、ポケモンずかんNo.0025のピカチュウが、開業25周年の節目のパレードに、「25匹」参加することが決定。どこを見てもピカチュウだらけの特別な光景に、ゲストも思わず引き込まれ、気づけばパレード全体が“超熱狂！”に包み込まれる。なお、天候などの状況により、登場するピカチュウの数が変更となる場合あり。
本パレードを特別なロケーションで楽しめる有料鑑賞エリアが登場。ウッディー・ウッドペッカー＆ウィニー・ウッドペッカーがゲストのそばで25周年のお祭りを盛り上げる。三方向からフロートに囲まれた迫力ある空間で、パレードの熱狂の中心にいるような一体感を味わえるという。
それから、25周年だけの特別な「パレードフラッグ」が登場。3月頃にスペース・ファンタジー・ステーションなどで販売される予定で、「NO LIMIT！ パレード 〜Discover U!!! バージョン〜」だけでしか味わえない、特別な体験に欠かせないマストハブ・アイテムだ。
2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、3月4日（水）から1年を通して、パークの25周年をお祝いする、特別だらけで超熱狂の周年記念プログラムを実施予定。先日、テーマソングをマルチアーティストのVaundyが担当することがすでに発表された。
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros． Entertainment Inc． Publishing Rights （C） J．K． Rowling．
MINIONS TM ＆ （C） 2025 Universal Studios．
（C）2025 Pokemon． （C）1995−2025 Nintendo／Creatures Inc． ／GAME FREAK inc．
（C） Nintendo
TM and （C） 2025 Sesame Workshop
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
（C） 2025 SANRIO CO．， LTD． APPROVAL NO． EJ5112815
（C） Walter Lantz Productions LLC
TM ＆ （C） Universal Studios ＆ Amblin Entertainment
JAWS TM ＆ （C） 2025 Universal Studios
WATERWORLD TM ＆ （C） 2025 Universal Studios
SING TM ＆ （C） 2025 Universal Studios
TM ＆ （C） Universal Studios and U−Drive Joint Venture．
CG： （R） ＆ （C） Universal Studios and／or HarperCollins LLC． All rights reserved．
Universal elements and all related indicia TM ＆ （C） 2025 Universal Studios． All rights reserved．
