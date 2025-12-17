「バケモンだ」「もう代表待ったなし」欧州で直近“６戦７発”と止まらない！ 得点ペース加速の20歳日本人FWに期待の声続々「日本にスター候補」
20歳のストライカーが止まらない。
オランダ１部のNECは現地12月16日、カップ戦の２回戦でAFCとアウェーで対戦。塩貝健人が２ゴールを挙げ、３−１の勝利に大きく貢献した。
塩貝は今シーズン、驚異的なペースで得点を重ねている。前節のテルスターとのリーグ戦（２−２）でも途中出場で同点ゴールを奪うなど、ここまで出場11試合で７得点と躍動中だ。
そんななか、カップ戦では先発出場。１−１で迎えた82分、ペナルティエリア右手前での絶妙なトラップからゴールに流し込むと、その３分後にもネットを揺らした。２得点の活躍を見せ、直近の公式戦６試合で７ゴール。得点を量産している。
これにはSNS上でファンからも「狂ってる」「バケモンだ」「日本にスター候補が台頭」「W杯あるのでは」「秘密兵器」「先発でも決めた！」「もう代表待ったなし」といった称賛の声が上がった。
若き日本人FWが欧州の舞台で特大のインパクトを残している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】NEC塩貝健人が絶妙トラップから鮮烈弾！
