アメリカのトランプ大統領は安全保障を理由に一部の国々からの入国を禁じる措置を取っていますがこの対象を大幅に増やす大統領令に署名しました。

トランプ大統領はこれまでアメリカの安全保障に懸念を与えるとして19か国を対象にアメリカへの入国を禁止や制限する措置をとってきましたが16日、この対象国を大幅に拡大する大統領令に署名しました。

新たな大統領令によりますと入国禁止の対象は現在の12か国からシリアやラオスなど7か国とパレスチナ自治区を加えました。

また、入国を制限する対象国には従来の7か国にナイジェリアなど15か国を追加しました。

これらの国々からは移民目的での入国などを制限するとしていて禁止や制限の措置は来月1日から実施するとしています。

トランプ大統領は先月、首都ワシントンでアフガニスタン国籍の男に州兵が銃撃された事件を受け、「全ての第3世界諸国からの移民を無期限で停止する」と表明していました。

■入国禁止

【現在12か国】

アフガニスタン、ミャンマー、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン

【追加7か国とパレスチナ】

ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリア、ラオス、シエラレオネ、パレスチナ自治区

■入国制限

【現在4か国】

ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ

【追加15か国】アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ国、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ