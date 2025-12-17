女優の橋本愛（29）が17日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「べらぼうクランクアップ」と書き出した橋本。14日に最終回を迎えたNHK大河ドラマ「べらぼう」撮影現場のオフショットをアップした。

「『書を以て世を耕す』蔦重さんのこの信念は、私がこのお仕事、表現を続ける理由でもあります。最後のシーンのおていさんの言葉は、文化芸術に救われてきた私自身の思いでもありました」とコメント。

「本を愛し、腹は満たせずとも心を満たすことに誇りと覚悟と敬意を持つ、おていさんという深く共鳴できる人に出会えたこと。蔦屋重三郎の生き様、人生に触れられたこと。べらぼうという最高に面白くて素敵な作品に出会えたことは、生涯の宝物です」と振り返った。

ファンからは「号泣でした」「かっこよさも可愛らしさも兼ね備えているおていさんにいつも魅了されてました」「べらぼうはずっと心に残る素敵な作品です」「過去の大河で五指に入る名作だったと思います」「ハマり役でした。キュートでありながら芯が強く、蔦重を支えるにはこの上ない女性でした」「私はすぐに、おていさんのファンになりました」などのコメントが寄せられた。