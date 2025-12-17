今年の朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１０年勝ち馬のグランプリボス（Ｍデムーロ騎手が騎乗）を振り返る。

目頭を強く押さえた。１１分の長い審議に決着が付くと、検量室を出てきた矢作調教師が「決まった…」とかすれた声で、馬主を始め関係者に伝えた。祝福の声とともに、開業６年目、待ちに待ったＧ１タイトルに歓喜の輪が広がった。「（審議があって）無心でいられた。そのぶん泣き損ねた」と照れくさそうに話したが、潤んだ目が喜びを表していた。

グランプリボスは、１１番枠から中団を追走。前半は理想通りに運んだ。ところが、４コーナーで外から迫ったアドマイヤサガス、その後もサダムパテックと相次いで接触。少し強引に馬群を割り、最速の上がり３４秒５でゴール前の混戦を抜け出した。審議の対象となったＭデムーロは「すごい末脚。少しトラブルがあったけど、リラックスしていたので大丈夫だった」と胸をなで下ろした。

厩舎の“ボス”にとっては悲願のタイトルだった。これまでＧ１では２着６回。開業初年度の０５年にスーパーホーネットで初めて挑んだＧ１が、この朝日杯ＦＳ。その時は首差の“銀メダル”だった。「最初の年にホーネットを出走させて、思い入れの深いレース。３回出走して２、３着（０９年ダイワバーバリアン）と来て、１着。厩舎としても誇れる」。

あえて“厩舎”を強調したのは忘れられない出来事があったからだ。１０年１２月１６日付でＪＣダート２着のグロリアスノアが美浦・小西厩舎に転厩。「馬主から転厩を宣告された。うちの厩舎の力が認められなかったから…。本当に悔しかった」。１０年１２月１５日に厩舎のスタッフを集めて決起集会を開き、団結を固めた。この日の戦いは、厩舎力を見せつける最高の舞台となった。

Ｇ１未勝利の呪縛から解き放ったボスは矢作厩舎をその後も引っ張っていく。翌年のＮＨＫマイルＣも優勝すると、同年の英Ｇ１・セントジェームズパレスＳへ挑戦（８着）。安田記念で２度の２着と、マイル戦線で活躍を続けた。１４年末で引退し、１５年から北海道新ひだか町のアロースタッドで種牡馬入り。モズナガレボシ、モズミギカタアガリなどの重賞勝ち馬を輩出している。

矢作師は１９６１年３月２０日、東京都生まれ。高偏差値で知られる名門・開成中学、高校を卒業。８４年７月にＪＲＡ競馬学校きゅう務員課程入学。２００４年、４２歳の時に１４度目の挑戦で難関の調教師試験を突破し、０５年から開業。１４、１６、２０、２１、２２、２４年に最多勝利調教師、１４年と１９〜２３年に最多賞金獲得調教師に輝く。今年はフォーエバーヤング（牡４歳、父リアルスティール）のＢＣクラシック制覇で、日本競馬に新たな一ページを刻み、今や押しも押されもせぬ「世界のＹＡＨＡＧＩ」となった。著書に「開成調教師の仕事」がある。