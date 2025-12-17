棚橋弘至

写真拡大

　新日本プロレスは１７日までに１９日に群馬・Ｇメッセ群馬・展示ホールＣで開幕する「Ｒｏａｄ　ｔｏ　ＴＯＫＹＯ　ＤＯＭＥ」の全対戦カードを発表した。

　来年１・４東京ドーム大会へ向けた全３戦の短期シリーズは、１９日の群馬大会で開幕し、２１日に栃木・宇都宮、２２日に後楽園ホールで最終戦を迎える。

　すべての大会で東京ドームで引退する棚橋弘至がメインでシングル対決に挑む。１９日の群馬では、「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）」で高橋ヒロムと初シングルが実現。２１日のライトキューブ宇都宮大会では、エル・デスペラードと初の一騎打ち。そして、２２日の後楽園ホールでは、藤田晃生とシングル対決する。

　◆１２・１９群馬全対戦カード

　▼第１試合　２０分１本勝負

安田優虎、本間朋晃、真壁刀義　ｖｓ　ゼイン・ジェイ、田口隆祐、タイガーマスク

　▼第２試合　２０分１本勝負

嘉藤匠馬、マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通　ｖｓ　松本達哉、ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀

　▼第３試合　２０分１本勝負

村島克哉、ＫＵＵＫＡＩ、エル・デスペラード　ｖｓ　高橋裕二郎、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ

　▼第４試合　３０分１本勝負

小島聡、タイチ、上村優也、海野翔太　ｖｓ　金丸義信、ＳＡＮＡＤＡ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼第５試合　３０分１本勝負

外道、鷹木信悟、辻陽太　ｖｓ　ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

　▼第６試合　３０分１本勝負

永井大貴、石森太二、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ　ｖｓ　藤田晃生、ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第７試合　棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

棚橋弘至　ｖｓ　高橋ヒロム

　◆１２・２１宇都宮全対戦カード

　▼第１試合　２０分１本勝負

松本達哉、ＫＵＵＫＡＩ　ｖｓ　ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ

　▼第２試合　２０分１本勝負

本間朋晃、真壁刀義　ｖｓ　ゼイン・ジェイ、村島克哉

　▼第３試合　２０分１本勝負

嘉藤匠馬、マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通　ｖｓ　安田優虎、タイガーマスク、小島聡、タイチ

　▼第４試合　３０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀、上村優也、海野翔太　ｖｓ　金丸義信、高橋裕二郎、ＳＡＮＡＤＡ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

　▼第５試合　３０分１本勝負

永井大貴、高橋ヒロム、鷹木信悟　ｖｓ　ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

　▼第６試合　３０分１本勝負

石森太二、辻陽太、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ　ｖｓ　藤田晃生、ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

　▼第７試合　棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

棚橋弘至　ｖｓ　エル・デスペラード

　