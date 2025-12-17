新日本プロレスは１７日までに１９日に群馬・Ｇメッセ群馬・展示ホールＣで開幕する「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ」の全対戦カードを発表した。

来年１・４東京ドーム大会へ向けた全３戦の短期シリーズは、１９日の群馬大会で開幕し、２１日に栃木・宇都宮、２２日に後楽園ホールで最終戦を迎える。

すべての大会で東京ドームで引退する棚橋弘至がメインでシングル対決に挑む。１９日の群馬では、「棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）」で高橋ヒロムと初シングルが実現。２１日のライトキューブ宇都宮大会では、エル・デスペラードと初の一騎打ち。そして、２２日の後楽園ホールでは、藤田晃生とシングル対決する。

◆１２・１９群馬全対戦カード

▼第１試合 ２０分１本勝負

安田優虎、本間朋晃、真壁刀義 ｖｓ ゼイン・ジェイ、田口隆祐、タイガーマスク

▼第２試合 ２０分１本勝負

嘉藤匠馬、マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ 松本達哉、ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀

▼第３試合 ２０分１本勝負

村島克哉、ＫＵＵＫＡＩ、エル・デスペラード ｖｓ 高橋裕二郎、ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ

▼第４試合 ３０分１本勝負

小島聡、タイチ、上村優也、海野翔太 ｖｓ 金丸義信、ＳＡＮＡＤＡ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼第５試合 ３０分１本勝負

外道、鷹木信悟、辻陽太 ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第６試合 ３０分１本勝負

永井大貴、石森太二、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ ｖｓ 藤田晃生、ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第７試合 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

棚橋弘至 ｖｓ 高橋ヒロム

◆１２・２１宇都宮全対戦カード

▼第１試合 ２０分１本勝負

松本達哉、ＫＵＵＫＡＩ ｖｓ ＳＨＯ、ＤＯＵＫＩ

▼第２試合 ２０分１本勝負

本間朋晃、真壁刀義 ｖｓ ゼイン・ジェイ、村島克哉

▼第３試合 ２０分１本勝負

嘉藤匠馬、マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ 安田優虎、タイガーマスク、小島聡、タイチ

▼第４試合 ３０分１本勝負

ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀、上村優也、海野翔太 ｖｓ 金丸義信、高橋裕二郎、ＳＡＮＡＤＡ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼第５試合 ３０分１本勝負

永井大貴、高橋ヒロム、鷹木信悟 ｖｓ ジェイコブ・オースティン・ヤング、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第６試合 ３０分１本勝負

石森太二、辻陽太、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ ｖｓ 藤田晃生、ハートリー・ジャクソン、大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．

▼第７試合 棚橋弘至ファイナルロード〜継（つなぐ）３０分１本勝負

棚橋弘至 ｖｓ エル・デスペラード