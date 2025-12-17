【2025年 12/17〜1/1の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛12/17〜1/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





山羊座 12/22〜1/19

周囲を魅了できる最強運気！

パワフルで推進力抜群の運気が到来。健康面も好調で心身ともに快調です。とくに仕事面であなたの責任感ある言動が際立ち、まわりの人を引きつけそう。相手の行動や考え方さえも変えられるときなので、職場の雰囲気改善や効率化などやりたいことがあれば、ぜひ取り組んでみて。また対人運にも恵まれます。だれかがそばで支えてくれる星回りなので、悩みも一人で抱え込まないで身近な人に相談しては？ 解決の糸口がつかめるでしょう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

イクラ 午年にちなんだもの 牡羊座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟