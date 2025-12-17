通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.84 5.44 7.89 6.40
1MO 8.07 5.21 6.89 5.64
3MO 8.63 5.61 7.42 6.13
6MO 9.08 5.99 7.97 6.69
9MO 9.18 6.20 8.20 7.03
1YR 9.28 6.40 8.40 7.31
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.56 7.20 6.33
1MO 7.12 7.28 6.10
3MO 7.82 8.26 6.57
6MO 8.53 8.86 6.98
9MO 8.82 9.22 7.16
1YR 9.04 9.47 7.34
東京時間10:06現在 参考値
米雇用統計クリア、日銀の利上げは織り込み済みで短期ボラが昨日よりも落ち着いている
