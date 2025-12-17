　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.84　5.44　7.89　6.40
1MO　8.07　5.21　6.89　5.64
3MO　8.63　5.61　7.42　6.13
6MO　9.08　5.99　7.97　6.69
9MO　9.18　6.20　8.20　7.03
1YR　9.28　6.40　8.40　7.31

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.56　7.20　6.33
1MO　7.12　7.28　6.10
3MO　7.82　8.26　6.57
6MO　8.53　8.86　6.98
9MO　8.82　9.22　7.16
1YR　9.04　9.47　7.34
東京時間10:06現在　参考値

米雇用統計クリア、日銀の利上げは織り込み済みで短期ボラが昨日よりも落ち着いている