【400-PSD076W】 発売中 価格：6,480円

サンワサプライは、同社が運営している直販サイト「サンワダイレクト」にて卓上マイクロカットシュレッダー 「400-PSD076W」を発売した。価格は6,480円。

本製品は、クロスカットよりさらに細かい2×12mmのマイクロカットを採用しており、判読がほぼ不可能なレベルまで細断可能。レシートや明細書などの個人情報もしっかり保護する。

その他の特長

【卓上シュレッダー （コンパクトシュレッダー A5対応 マイクロカット 電動 3枚同時細断 連続2分 5L）400-PSD076W】

商品名：卓上シュレッダー コンパクトシュレッダー 電動シュレッダー A5対応 マイクロカット 2×12mm 電動 5枚同時細断 連続2分 5L

型番：400-PSD076W

“魅せる文具”として活躍

シンプルでマットな質感の本体は、デスクに置いた瞬間に空間に馴染むデザイン。「隠すシュレッダー」ではなく、置きっぱなしでも見栄えが良い“魅せる文具”として活躍する。デスク周りの雰囲気を損なわず、必要なときにすぐ使えるストレスフリーさは、テレワークや省スペース化が進む現代の働き方にも適している。

手元でサッと細断できる快適な使い心地

幅25cm・奥行18cmのコンパクトサイズながら、A5用紙5枚まで同時細断できる実用性を確保。A4用紙は二つ折りで対応可能だ。天板上に置いても邪魔にならず、手にした書類をそのまま細断できる。

取り外しできるダストボックスでごみ捨ても簡単

約5Lのダストボックスは、本体を持ち上げるだけで取り外せるシンプル構造。120枚程度の細断くずをためられ、こまめなゴミ捨ての手間が軽減される。細断くずがこぼれにくい設計のため、作業後の片付けもスムーズに行なえる。

安全性へのこだわりで誰でも安心して使える

ダストボックスが正しくセットされていないと作動しないインターロックスイッチを搭載し、家庭や共用スペースでも安心して利用できる。さらに、2分以上の連続使用や紙詰まり時は自動停止するオートカットオフ機能も備え、モーター保護と安全性を両立している。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

□サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）ページ

□サンワダイレクト楽天市場店のページ

□サンワダイレクトYahoo!ショッピング店のページ

□サンワダイレクトAmazon店のページ

(C)サンワサプライ All rights reserved.

