セルシス、「コミックマーケット107」に出展決定！ ブース情報公開しぐれうい氏コラボ第2弾パッケージなどを販売
セルシスは、12月30日から31日に「東京ビッグサイト（東京国際展示場）」で開催される「コミックマーケット107」に出展する。
同社ブースでは、「C107限定クリエイター応援キャンペーン」として各種創作ツールをコミケ限定特価で販売する。
他にもCLIP STUDIO PAINTの公式アンバサダーであるイラストレーターのしぐれうい氏との第2弾コラボパッケージ「CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン12ヶ月版」も販売。コラボパッケージは、会場販売に先立ち、CLIP STUDIOストアでも先行販売される。またしぐれうい氏コラボ特製グッズが当たるSNSキャンペーンも開催中。期間は12月31日16時まで。
セルシスブース情報
会場では、「C107限定クリエイター応援キャンペーン」として、しぐれうい氏とのコラボレーションによる「CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン12ヶ月版 特製アクリルブロック付き コラボパッケージ」が会場購入特典付きで販売される。また、会場限定特価となる「CLIP STUDIO TABMATE」のアウトレットセールや、CLIP STUDIO PAINTと液晶ペンタブレットのお得なセットなども販売される（※1）。
ブースでセルシス製品を購入した人には、「しぐれうい 特製クリアファイル」（非売品）がもれなく贈られる（※2）。
またセルシスは、東5ホール（ワコム x クリップスタジオ）と、西館1Fアトリウム（エレコム x クリップスタジオ）の画材ブースに出展。ブースには、しぐれうい氏コラボデザインによる壁面サインや巨大のぼりが展示される。
会場では、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の最新機能とその描き心地を、以下の最新端末で試すことができる。
・Wacom MovinkPadシリーズや、各種ペンタブレット
・Galaxy Tab S11 Ultra／Tab S11、Surface Pro 、iPad Pro & Apple Pencil Proなどのタブレットデバイス
・GALLERIA（サードウェーブ）、SENSE∞（ユニットコム）、DAIV（マウスコンピューター）といった国内主要BTOメーカーのPC
西館1Fアトリウムでは、サプライ製品メーカーのエレコムと共同出展し、ペン先やフィルムなどのiPad用お絵描きアクセサリの体験コーナーを設け、販売も行なわれる。
「コミックマーケット107」開催概要
開催日：12月30日～31日
会場：東京ビッグサイト
【セルシスブース】
・東5ホール ワコムｘクリップスタジオブース
体験コーナー展示予定
・Galaxy Tab S11 Ultra
・Wacom MovinkPad Pro 14 / 11
・Wacom Movink 13
・Wacom Cintiq Pro 17 / 22 / 27
・Wacom Cintiq 16 / 24
・Wacom One 12 / 13 touch / 14
・iiyama PC SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP
・DAIV R4-I7G50WT-B
・iPad Air & Apple Pencil Pro
・Galaxy S25 Ultra
・CLIP STUDIO TABMATE 1 / 2
・西館1Fアトリウム エレコムｘクリップスタジオブース
体験コーナー展示予定
・Galaxy Tab S11
・Wacom MovinkPad Pro 14 / 11
・Wacom One 14
・Surface Pro
・GALLERIA RL7C-R45-C5N
・iPad Pro & Apple Pencil Pro
・Galaxy S25 Ultra
・CLIP STUDIO TABMATE 1 / 2
「C107限定クリエイター応援キャンペーン」開催
お得商品会場限定販売割（※1）
下記を始めとする各製品を会場限定の大特価で販売。
・CLIP STUDIO TABMATE (アウトレット版)（※3）
・CLIP STUDIO PAINT PRO/EX Ver.4.0 買い切り版パッケージ＋ CLIP STUDIO TABMATE (アウトレット版)セット
・CLIP STUDIO PAINT PRO/EX 1デバイス12ヶ月版パッケージ ＋ CLIP STUDIO TABMATE 2セット
・CLIP STUDIO PAINT PRO/EX ＋ Wacom Oneお得セット
コミケ107限定「CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン12ヶ月版 特製アクリルブロック付き コラボパッケージ」
販売価格：5,000円
会場ではコラボを記念して、しぐれうい氏のアクリルブロックがセットになった「CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン12ヶ月版 コラボパッケージ」が販売される。なお、コラボパッケージはCLIP STUDIO ストアでも販売される（※4）。
・コラボパッケージ会場購入特典
コラボパッケージをコミケ107会場で購入した人には、会場購入特典としてオリジナルクリアカードがもれなく贈られる。
クリップスタジオブースで商品を購入した人には「しぐれうい 特製クリアファイル」（非売品）がもれなくもらえる（※2）。
（※1）お得セットはなくなり次第販売終了となります。
（※2）数に限りがありますので無くなり次第、配布終了とさせていただきます。
（※3）CLIP STUDIO TABMATE（アウトレット版）は、iPad、iPhoneでは使用できません。また、動作確認用電池は付属しません。CLIP STUDIO PAINT DEBUT Ver.1英語版 シリアルナンバー（Windows / macOS）が同梱されています。
（※4）CLIP STUDIOストア販売版には「オリジナルクリアカード」は付属しておりません。
コミックマーケット107限定SNSキャンペーン企画
開催期間：12月16日～12月31日16時
キャンペーン開催期間中にCLIP STUDIO PAINTの公式X（旧Twitter）アカウントをフォローして、キャンペーン対象ポストをリポストするだけで、抽選で30名に「しぐれうい特製コラボグッズ」が当たるSNSプレゼントキャンペーンが実施される。
【参加方法】
1．CLIP STUDIO PAINT（クリスタ）公式X（旧Twitter）アカウント（@clip_celsys）をフォロー
2．12月16日にCLIP STUDIO PAINT（クリスタ）公式X（旧Twitter）アカウントから投稿されたキャンペーンポストをリポスト
【賞品一覧】
A賞（3名）：しぐれうい氏 直筆サイン入り ういのぼり＆C107コラボパッケージ（コラボパッケージ・アクリルブロック）
B賞（7名）：しぐれういC107コラボパッケージ（コラボパッケージ・アクリルブロック）、クリアカード、クリアファイル
C賞（20名）：しぐれうい×CLIP STUDIO PAINT コラボクリアファイル
ダブルチャンス
コミケ会場CLIP STUDIO PAINTブースのスタッフにリポスト画面を提示すれば、オリジナルクリアカードがその場でもらえる。
画像は「ういのぼり」のイメージ。実際の製品とは異なる
※先着順でのお渡しになります。なくなり次第クリアファイルに変更となります。
