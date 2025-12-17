TRMS25CBK

サンコー株式会社は、15.6型のフルHDモニターを3枚搭載したPC用の拡張モニターを発売した。価格は9万8,000円。記事執筆時点では完売している。

製品名は「映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター（TRMS25CBK）」。使用にはドライバのインストールが必要。複数画面への映像出力は内蔵の映像処理SoC「SM76x」によって実現しており、出力元となるPCのUSBポートに映像出力機能があるかどうかで接続方法が異なる。

SM76xは2画面までの映像入力を処理する仕様であるため、USBポートに映像出力機能がない場合は、USB接続に加えて本製品に搭載のミニHDMIポートへの映像入力が必要。映像出力機能がある場合はUSB Type-Cケーブル1本で3画面の出力が可能。つまり、USBポートに映像出力がない場合はケーブル2本、ある場合はケーブル1本で3画面の拡張が行なえる。なお、USBケーブルとミニHDMIケーブルはともに製品に同梱されている。

ミニHDMIポートは3基あるので、3画面それぞれに別の映像を入力し、個別のモニターとして利用することもできる。パネルの仕様は3枚とも共通。

接続例

パネルタイプ：IPS 解像度：フルHD（1,920×1,080ドット） リフレッシュレート：60Hz 輝度：300cd/平方m 応答速度：10～30ms スピーカー：2W×2 映像入力：ミニHDMI×3 高さ調整：3段階 VESAマウント：非対応 外形寸法：1,114×320×455mm（展開時） 重量：約3.2kg