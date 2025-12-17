松岡茉優、年末に自分にクリスマスプレゼント「『1年がんばったな、お前』と自分にギフト」
俳優の松岡茉優、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が17日、都内で行われたバーニーズ ニューヨーク『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 -GINZA Christmas Edition-』にゲストとして参加した。
【全身ショット】可愛さの塊⋯ふわもこの衣装で登場した松岡茉優
自分がもらいたいプレゼントを発表することに。ビビットなピンク色のカーディガンを選んだ松岡は「私、クリスマスシーズンになると自分へのプレゼントを買うようにしておりまして。ちょっと高価なものを『1年がんばったな、お前』と自分にギフトする。1年に1回ぐらい自分に何かあげたい」と明かす。そんな時に選ぶものもトーク。「いつもだったら選ばないビビットなカラーを選んで、それを着る時に『これはクリスマスに買ったんだ』と思える」と朗らかに話していた。
『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 -GINZA Christmas Edition-』の一環として、館内1Fのポップアップスペース「UNIONSQUARE」では、「インドアに過ごしたい方に向けたギフト」と「アウトドアに過ごしたい方に向けたギフト」をそれぞれ厳選した、ホリデーギフト特別ポップアップ「Everyone says Indoor or Outdoor！」を17日から来年1月13日までの期間で開催する。
