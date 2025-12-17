高市首相（自民党総裁）が年内の衆院解散・総選挙を見送る方向で調整に入ったのは、世論の高い期待に応えるには政策実現を優先すべきだとの判断からだ。

年内解散は物価高対策を最優先課題と位置づける内閣の方針との整合性を問われかねず、首相は党内の一部にあった早期解散論に対し慎重姿勢を貫いた。（三沢大樹）

解散の話題出ず

「来年に向け、連立合意に従って両党で政策を前に進めていく」

首相は１６日、日本維新の会の吉村代表との会談後、吉村氏との共同記者会見で、こう強調した。首相周辺は「首相は、解散より、できるだけ政策を実現していくとの考えだ」と解説する。同席者によると、解散の話題は出なかった。

自維党首会談では、今国会の焦点だった衆院議員定数の削減法案について来年の通常国会で成立を目指す方針も確認した。自民内では「定数削減の是非を問う解散戦略も取れたが、その選択肢は消えて解散の大義が見あたらない」（ベテラン）との見方も広がった。

首相の意向をよそに、自民内の一部では、今国会の会期末に、補正予算の成立を成果に解散を表明し、年明けに衆院選を実施する案も取り沙汰されていた。「自民と維新による連立政権について国民の審判を仰ぐとすれば大義になる」（自民関係者）と主張する向きもあった。

内閣支持率７２％

早期解散派を駆り立てたのは、高い内閣支持率だ。読売新聞社の１１月の全国世論調査で内閣支持率は７２％だった。自民幹部によると、首相には、解散すれば自民の単独過半数獲得も視野に入るとの分析も届いていた。だが、１０月の就任以降、「（解散を）考えている暇はない」と繰り返してきた首相が政策優先の考えを変えるには至らなかった。

今月下旬には来年度予算案の閣議決定が控える。その前に解散すれば、予算編成作業が中断して越年となり、来年１月召集の通常国会での予算案の年度内成立が危うくなるとの懸念もあった。予算成立が遅れれば、経済情勢に悪影響が及ぶのは必至だ。政府高官は「高い支持率は経済対策を含む政策実現への期待値だ。政局的に動いたとみなされれば世論の反発を招きかねない」と危惧していた。

昨年１０月には、当時の石破首相が内閣発足直後に解散に踏み切り、惨敗して少数与党になった。政府・自民内には苦い教訓として刻まれており、高市首相には、二の舞いを避けたいとの思いもあったとみられる。