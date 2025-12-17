2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（2月4日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

元「SMAP」の中居正広の女性トラブルに端を発して、女性アナウンサーの“上納疑惑”が追及されているフジテレビ。

これに対して、突如、元同僚たちに関する“告発”をおこなった元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏の振る舞いが波紋を呼んでいる。事の経緯をスポーツ紙記者が振り返る。

「長谷川さんは、親交のある実業家の堀江貴文氏とYouTubeチャンネルで“緊急対談”を行い、その内容が2月1日に公開されました。そこで、フジテレビ社員時代にレギュラー出演していた『情報プレゼンター とくダネ!』でのことを暴露したんです。

同番組でコメンテーターをしていた映画評論家のおすぎさんと、フジテレビの先輩にあたる笠井信輔アナ、佐々木恭子アナと会食。食事が終わるとおすぎさんがトイレへ向かい、その間に笠井さんと佐々木さんが“スッ”と消えたそうです。

すると、エレベーターの中でおすぎさんと2人きりになった長谷川さんは濃厚な“ベロチュー”をされ、先輩2人に“上納”されたと主張したのです」

このエピソードについて堀江氏は、2月2日放送の『サンデージャポン』（TBS系）内でも披露して話題となったが、同日には笠井アナがブログを更新し《これまでおすぎさんと食事をした記憶はありません》と完全否定。

すると、長谷川氏は矛先を収めるとはならないものの、3日更新のXで《こんなにご迷惑をおかけすると思っておらず（もう20年近く前の話で時効ですし僕もネタと思って話してます）、ものすごい罪悪感です》と反省の弁を述べた。

翌日も長谷川氏はXで、《20年近く前のネタ話をしたところ、僕の大好きな2名の先輩への誹謗中傷がかなり度を越してきています》と複雑な心境を吐露したが、事実関係については《実際にあったことを話してる》と否定していない。

こうした長谷川氏の言動に対し、やはりXでは《あの人は話を盛りまくる癖があり全く信用できない》《長谷川豊のフジテレビ暴露は話半分が丁度良いんやないの？》《長谷川豊の話は透析患者を馬鹿にして以降、ほぼほぼ信じてない》といった批判が集まっている。

こういった声が出てしまった背景を前出のスポーツ紙記者が振り返る。

「フリーアナウンサーとして活動していた長谷川さんは、2016年に自身のブログで医療費をめぐる取材をおこなった感想として、《自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ！無理だと泣くならそのまま殺せ！今のシステムは日本を亡ぼすだけだ！！》と題した記事を公開し、バッシングを浴びました。これを受け、長谷川氏はMCとして出演していた『バラいろダンディ』（TOKYO MX）をはじめとする地上波テレビの全番組を降板する事態になりました。

その後、長谷川氏は政界を目指し、2017年に日本維新の会公認で衆議院選挙に出馬するも落選。次の参議院選挙の出馬にも意欲を見せていましたが、またも人権上の問題がある講演会での発言がクローズアップ。これにより、維新から公認停止処分を受けて、自ら公認を辞退しました」

真っ向から対立する、今回の“告発”の真相は――。