¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢º£°æÃ£Ìé¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡ÄÊÆ¥µ¥¤¥È¤¬°ÜÀÒÀèÊ¬ÀÏ
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï£±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÈÀ¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î¤½¤ì¤¾¤ìÍÎÏ¤Ê°ÜÀÒÀè¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡»°ÎÝ¤È°ìÎÝ¤ò¼é¤ì¤ë±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Î²¬ËÜ¤Î°ÜÀÒÀè¤Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤òµó¤²¤¿¡££µÇ¯Áí³Û£±²¯£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´£°²¯±ß¡Ë¤Ç¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È·ÀÌó¤·¤¿¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¬ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº¸Êý¸þ¤Ø¤Î¹âÃÆÆ»¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢º¸Íã¤¬¶¹¤¤¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÉ¾²Á¡£Â®¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÂ¼¾å½¡Î´¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²¬ËÜ¤ÏÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¡¢°ìÎÝ¤ä£Ä£È¤ò´Þ¤á¤¿½ÀÆð¤Êµ¯ÍÑ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£·ÀÌóµ¬ÌÏ¤Ï£´Ç¯Áí³Û£¶£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£¹²¯±ß¡ËÁ°¸å¤¬¸½¼ÂÅª¶â³Û¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼·ÏÅê¼ê¤ò¹¥¤à¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬ÍÎÏ¤Ê°ÜÀÒÀè¤È¤µ¤ì¤¿¡£¥³¡¼¥ë¡¢¥í¥É¥ó¤é¼çÎÏÅê¼ê¤¬¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ê¿¶Ñ°Ê¾å¤Îµå¼ï¤ò£µ¤ÄÁà¤ëº£°æ¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£²£°£²£°Ç¯¤Þ¤Ç£·Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶²óÉü¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ëºâÀ¯ÅªÍ¾ÎÏ¤«¤é¤â¡¢³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£