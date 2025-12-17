JLPGAアワード2025

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は16日、東京・大手町のパレスホテル東京で2025年シーズンの年間表彰式「JLPGAアワード2025」を開催した。今季1勝の堀琴音（ダイセル）が式典後にインスタグラムを更新。偶然にもピンクのドレスで揃った2ショットを披露し、「めちゃくちゃお似合い」とファンの反響を呼んでいる。

お揃いの色でニッコリ笑った。

光沢のある少し濃いピンクのミニドレス姿の堀。横には同じくピンクのロングドレスをまとった吉田優利（エプソン）が笑っていた。

堀がインスタグラムで実際の画像を公開。「好きなピンク色を選んだらゆうりちゃんとお揃いでした。記念に」とつづり、仲睦まじい様子を見せた。

ファンも色が被った2人に注目。「かわいいー」「こっちゃんと優利ちゃんのツーショット良いですね〜ピンクのドレスお二人ともめちゃくちゃお似合いですよ」「右側は、何処かの女優さん？えーまさかまさかの琴音さんですか〜？」などの声が上がった。

堀は10月の日本女子オープンで悲願のメジャー初優勝を達成。吉田も3月のVポイント×SMBCレディスゴルフトーナメントで通算4勝目を挙げている。実力と人気を兼ね備えた2人の活躍に来季も注目が集まる。



（THE ANSWER編集部）