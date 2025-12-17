お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾が１７日、都内で「ＢＡＲＮＥＹＳ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＧＩＦＴ ＷＥＥＫ ２０２５―ＧＩＮＺＡ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｅｄｉｔｉｏｎ―」に出席した。

高級ファッションブランド「バーニーズ ニューヨーク」のクリスマスに向けたギフトを紹介するイベント。商品を目にした藤森は「ギフトはその人への思いが直接表れるもの。質の高い品ぞろえになっている」と絶賛した。

同ブランドがインドア向けとアウトドア向けのギフトを用意していることにちなみ、自身がインドア派とアウトドア派のどちらなのか問われると「今年は出かけることが増えた」と告白。１歳の娘がいることから「出かけるといっても散歩するようになった。時間があれば外に出かけるのが日課になりました」と明かした。

さらに、「公園の偉大さに気づかされた」と告白。「ベビーカーでお散歩したり、景色見てるだけでも良いしブルーシートに座ってるだけでも良い。独身時代は寄りつかない場所で『誰が使うんだ？』なんて思ってましたけど、今や一番のありがたい場所。日々重宝させてもらってます」と父親らしい顔をのぞかせていた。