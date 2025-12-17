中国で、稼働中の洗濯機の中に数分間閉じ込められていた飼い猫が、幸い軽いけがだけで済んだことが伝えられて話題となっている。

15日（現地時間）、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国東部・江蘇省に住む女性Aさんは、今月5日、洗濯を終えて洗濯物を取り出しているときに洗濯機の中から愛猫を見つけ、大きな衝撃を受けたと明らかにした。

当時、洗濯機はすでに運転を終えていたが、猫は洗濯機が回っている10分以上もの間、内部に閉じ込められていたという。

Aさんが撮影し公開した映像には、猫が全身ずぶ濡れの状態で体を震わせながら近づいてくる様子が映っていた。特に鼻が赤くなっていて、見る人を悲しい気持ちにさせた。Aさんは「猫がけがをしているのではないか心配で、すぐに手を出すことができなかった」と当時の状況を説明した。

この映像は現地のソーシャルメディア（SNS）に公開された後、急速に拡散し、20万件を超える「いいね」と数万件のコメントが寄せられた。その後、Aさんは2日後に追加の映像を公開し、猫は足に軽い傷を負っただけで、現在は健康を回復していると伝えた。

しかし、ネットユーザーの間ではAさんの対応をめぐり賛否が分かれた。一部は「すぐに病院へ連れて行かず、動画を撮影するなんて無責任」とし、動物虐待に該当する可能性があると批判した。一方で、「内臓に損傷があるか分からない状況で、むやみに触れなかった判断はむしろ慎重だった」と擁護する意見も出ている。