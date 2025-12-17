ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「いちごブッフェ2026」を開催。

“あまおう”を含む、旬のいちご3種を食べ比べでき、季節の食材といちごのオリジナル料理を楽しめます☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」いちごブッフェ2026

期間：2026年1月23日（金）〜5月10日（日）

時間：17:30〜21:30 (最終入店21:00) ※17:30〜17:40までフォトタイムとして料理の撮影時間とします

会場：ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

予約・問い合わせ：TEL 06-6460-0072（直通）、WEB

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル 「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」にて「いちごブッフェ2026」を開催。

3Fブッフェダイニング「アーカラ」にて、 ディナータイムに季節感溢れる華やかなブッフェを楽しめます！

家族での春のおでかけや女子会、記念日のディナーにもぴったり。

「早春」「仲春」「花時」の3つの期間に分け、料理もデザートも期間ごとの“旬”に合わせた内容で用意されます☆

いちごブッフェ2026

あまおうのショートケーキ

料金：

・平日(月〜木) 大人(13歳以上) 6,500円（税・サ込）／小学生(6〜12歳) 3,300円（税・サ込）／幼児(4〜5歳) 2,100円（税・サ込）／3歳以下 無料

・週末(金土日祝) 大人(13歳以上) 7,500円（税・サ込）／小学生(6〜12歳) 3,500円（税・サ込）／幼児(4〜5歳) 2,300円（税・サ込）／3歳以下 無料

※お得なフリーフロープラン2,500円(90分制)

〜早春〜：2026年1月23日（金）〜3月1日（日）＜料理＞・冷製ポーク いちご入りフルーツ甘酢添え・鮪といちごのサラダ・いちご・アボカド・サーモンのサラダ・いちご入り海老のチリソース煮込み＜ライブ＞ホットチョコレートドリンク いちごのコンフィチュールとフレッシュいちご(あまおう)など＜スイーツ＞・あまおうのショートケーキ・あまおうのタルト・あまおう丸ごとマフィン・あまおうのいちご大福 など〜仲春〜：2026年3月2日（月）〜4月5日（日）＜料理＞・鶏腿肉のコンフィ いちごのヴィネグレットソース・いちごと鮪のコチジャンマリネ・いちごとドラゴンフルーツのヨーグルトマリネ・筍とアスパラガスのロースト＜ライブ＞出来立てディップチュロス など＜スイーツ＞・あまおうのショートケーキ・レアチーズムース・うさぎに見立てたいちごマフィン・いちごカヌレ など〜花時〜：2026年4月6日（月）〜5月10日（日）＜料理＞・いちごと生ハム・モッツァレラチーズ ジェノベーゼ添え・サーモンのカルパッチョ あまおうのヴィネグレットソース・空豆とグリンピースのサラダ チーズ添え・メバルのポワレ 香草ソース＜ライブ＞あまおうのロールケーキ など＜スイーツ＞・あまおうのショートケーキ・チョコレートを纏ったあまおう・いちごのムース・いちごのパイ包み焼き など

春の訪れを感じられる「いちごブッフェ」は、毎年大好評の企画。

【〜早春〜】冷製ポーク いちご入りフルーツ甘酢添え

「早春」「仲春」「花時」の3つの期間に分け、料理もデザートも期間ごとに“旬”に合わせた内容で用意されます！

【〜早春〜】ホットチョコレートドリンク いちごのコンフィチュールとフレッシュいちご(あまおう)

季節の食材といちごのオリジナル料理を展開し、来るたびに新しいいちごの魅力に出会える“進化系いちごブッフェ”です。

【〜早春〜】あまおうのタルト

全期間で楽しめる人気スイーツ「“あまおう”のショートケーキ」をはじめ、ホテルならではの華やかさが楽しめるいちごスイーツ各種が並びます☆

【〜仲春〜】いちごと鮪のコチジャンマリネ

旬のいちご3種の食べ比べには、「あかい、まるい、おおきい、うまい」でおなじみの福岡県のブランドいちご“あまおう”が登場。

【〜仲春〜】鶏腿肉のコンフィ いちごのヴィネグレットソース

そのほか、大阪産や関西など、時期ごとにシェフが「最も美味しい」とセレクトしたいちごが用意されます。

【〜仲春〜】レアチーズムース

特に“あまおう”は、福岡県へ実際に足を運び、生産者と直接会話して丁寧な交渉を重ね、取引が実現。

【〜仲春〜】いちごカヌレ

甘さ・香り・果汁感、いずれも優れた“あまおう”は、ルビーのような輝きです☆

高品質な自慢の一粒を食べ比べながら味わえます！

【〜花時〜】サーモンのカルパッチョ あまおうのヴィネグレットソース

目の前で仕上げるライブキッチンにも、さまざまなメニューをラインナップ。

【〜花時〜】あまおうのロールケーキ

注文ごとにカットする国産牛のローストビーフや揚げたての天婦羅（旬の食材やいちご天婦羅）、握りたてのお寿司（季節の食材・いちご軍艦3種）などが登場します。

【〜花時〜】チョコレートを纏ったあまおう

できたてならではの風味を目の前で楽しめるメニュー揃い☆

【〜花時〜】いちごのムース

春の訪れを感じる、華やかなディナーブッフェを楽しめます！

3つの期間に分けて、それぞれに旬のいちごと食材を使った華やかなディナーブッフェ。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」の「いちごブッフェ2026」は、2026年1月23日〜5月10日まで開催です☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合があります

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りします

※写真はすべてイメージです

