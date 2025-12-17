華やかないちごブッフェ！ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「いちごブッフェ2026」を開催。
“あまおう”を含む、旬のいちご3種を食べ比べでき、季節の食材といちごのオリジナル料理を楽しめます☆
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」いちごブッフェ2026
期間：2026年1月23日（金）〜5月10日（日）
時間：17:30〜21:30 (最終入店21:00) ※17:30〜17:40までフォトタイムとして料理の撮影時間とします
会場：ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」
予約・問い合わせ：TEL 06-6460-0072（直通）、WEB
3Fブッフェダイニング「アーカラ」にて、 ディナータイムに季節感溢れる華やかなブッフェを楽しめます！
家族での春のおでかけや女子会、記念日のディナーにもぴったり。
「早春」「仲春」「花時」の3つの期間に分け、料理もデザートも期間ごとの“旬”に合わせた内容で用意されます☆
いちごブッフェ2026
あまおうのショートケーキ
料金：
・平日(月〜木) 大人(13歳以上) 6,500円（税・サ込）／小学生(6〜12歳) 3,300円（税・サ込）／幼児(4〜5歳) 2,100円（税・サ込）／3歳以下 無料
・週末(金土日祝) 大人(13歳以上) 7,500円（税・サ込）／小学生(6〜12歳) 3,500円（税・サ込）／幼児(4〜5歳) 2,300円（税・サ込）／3歳以下 無料
※お得なフリーフロープラン2,500円(90分制)
＜料理＞
・冷製ポーク いちご入りフルーツ甘酢添え
・鮪といちごのサラダ
・いちご・アボカド・サーモンのサラダ
・いちご入り海老のチリソース煮込み
＜ライブ＞
ホットチョコレートドリンク いちごのコンフィチュールとフレッシュいちご(あまおう)など
＜スイーツ＞
・あまおうのショートケーキ
・あまおうのタルト
・あまおう丸ごとマフィン
・あまおうのいちご大福 など〜仲春〜：2026年3月2日（月）〜4月5日（日）
＜料理＞
・鶏腿肉のコンフィ いちごのヴィネグレットソース
・いちごと鮪のコチジャンマリネ
・いちごとドラゴンフルーツのヨーグルトマリネ
・筍とアスパラガスのロースト
＜ライブ＞
出来立てディップチュロス など
＜スイーツ＞
・あまおうのショートケーキ
・レアチーズムース
・うさぎに見立てたいちごマフィン
・いちごカヌレ など〜花時〜：2026年4月6日（月）〜5月10日（日）
＜料理＞
・いちごと生ハム・モッツァレラチーズ ジェノベーゼ添え
・サーモンのカルパッチョ あまおうのヴィネグレットソース
・空豆とグリンピースのサラダ チーズ添え
・メバルのポワレ 香草ソース
＜ライブ＞
あまおうのロールケーキ など
＜スイーツ＞
・あまおうのショートケーキ
・チョコレートを纏ったあまおう
・いちごのムース
・いちごのパイ包み焼き など
春の訪れを感じられる「いちごブッフェ」は、毎年大好評の企画。
【〜早春〜】冷製ポーク いちご入りフルーツ甘酢添え
「早春」「仲春」「花時」の3つの期間に分け、料理もデザートも期間ごとに“旬”に合わせた内容で用意されます！
【〜早春〜】ホットチョコレートドリンク いちごのコンフィチュールとフレッシュいちご(あまおう)
季節の食材といちごのオリジナル料理を展開し、来るたびに新しいいちごの魅力に出会える“進化系いちごブッフェ”です。
【〜早春〜】あまおうのタルト
全期間で楽しめる人気スイーツ「“あまおう”のショートケーキ」をはじめ、ホテルならではの華やかさが楽しめるいちごスイーツ各種が並びます☆
【〜仲春〜】いちごと鮪のコチジャンマリネ
旬のいちご3種の食べ比べには、「あかい、まるい、おおきい、うまい」でおなじみの福岡県のブランドいちご“あまおう”が登場。
【〜仲春〜】鶏腿肉のコンフィ いちごのヴィネグレットソース
そのほか、大阪産や関西など、時期ごとにシェフが「最も美味しい」とセレクトしたいちごが用意されます。
【〜仲春〜】レアチーズムース
特に“あまおう”は、福岡県へ実際に足を運び、生産者と直接会話して丁寧な交渉を重ね、取引が実現。
【〜仲春〜】いちごカヌレ
甘さ・香り・果汁感、いずれも優れた“あまおう”は、ルビーのような輝きです☆
高品質な自慢の一粒を食べ比べながら味わえます！
【〜花時〜】サーモンのカルパッチョ あまおうのヴィネグレットソース
目の前で仕上げるライブキッチンにも、さまざまなメニューをラインナップ。
【〜花時〜】あまおうのロールケーキ
注文ごとにカットする国産牛のローストビーフや揚げたての天婦羅（旬の食材やいちご天婦羅）、握りたてのお寿司（季節の食材・いちご軍艦3種）などが登場します。
【〜花時〜】チョコレートを纏ったあまおう
できたてならではの風味を目の前で楽しめるメニュー揃い☆
【〜花時〜】いちごのムース
春の訪れを感じる、華やかなディナーブッフェを楽しめます！
3つの期間に分けて、それぞれに旬のいちごと食材を使った華やかなディナーブッフェ。
ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」の「いちごブッフェ2026」は、2026年1月23日〜5月10日まで開催です☆
