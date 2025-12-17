栃木県日光市にある食品工場の直売所で１１月、金属製の弾のようなもので扉や店内のショーケースが壊されたとみられる被害がありました。

店の防犯カメラには弾らしきものが店内を通過する様子が残されていて警察で捜査を進めています。

店内の防犯カメラが捉えた映像では、出入り口のある画面の左側から画面右側の店内に向かって何かが通過する様子が確認できます。

また、同じ時間帯、店の外にある別のカメラでは、店の前の歩道を歩く人が確認できます。

１１月２日午前７時３０分ごろ、日光市にある食品工場の直売所で金属製の弾のようなもので出入り口の扉や店内のショーケースが壊されたとみられる被害がありました。

出勤したスタッフが被害に気付き、店内にはガラスの破片が散乱していました。

警察や店の関係者によりますと、店の中と外でパチンコ玉が合計３個見つかりました。

パチンコ玉が店に向けて撃ち込まれた可能性があり、扉のガラス部分を貫通し店内のショーケースにも傷痕が残されていたということです。

店は営業時間外だったこともありけが人はいませんでした。

商品などが盗まれた形跡はありませんでしたが破損したガラス扉やショーケースの修理に約３５万円かかったということです。

店では被害に遭ったその日に警察に通報し、被害届を提出しました。

警察では器物損壊の疑いで捜査を進めていますが、今も犯人の特定には至っていません。