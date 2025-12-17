藤森慎吾、娘誕生で公園愛用者に チャラ男時代は一切使わず 「サンタになる？」に粋な回答「僕はサンタさんを信じています」
俳優の松岡茉優、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が17日、都内で行われたバーニーズ ニューヨーク『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 -GINZA Christmas Edition-』にゲストとして参加した。
【集合ショット】可愛いさの塊の松岡茉優＆チャラさ全開でウィンクをする藤森慎吾
イベントにかけて、インドア派かアウトドア派か語ることに。藤森は「今年は出掛けることが増えました」という。「でも、出掛けると言っても散歩。散歩をものすごくするようになった。娘がこの間、1歳になったばかりなんですが、時間があったら外に出掛けるのが日課で家族の楽しみ」とにっこり。
また、藤森は「公園の偉大さに気付かされた1年です」と力説。チャラ男時代は「公園は独身の時は行ったことがなかった。寄り付かない場所で『誰が公園なんか使うんだ』と思っていたんですけど、今は1番ありがたい場所が公園。日々、重宝させてもらいます」と自治体などに感謝。松岡は「遊具で遊ぶには、まだ早いご年齢かと思いますけど」と素朴な疑問をぶつけると、藤森は「ベビーカーで散歩したり、今ようやく立つようにもなった。無限に遊べます。景色を見ているだけでもいいし、ブルーシートを敷いて座っているだけでもいい。走り回るだけじゃないの！しかもタダが多い。テーマパークに行かなくてもいい。公園は偉大」とパパになってから感じたエピソードを力強く語っていた。
また、MCから「サンタさんになるんですか？」と水を向けられると、藤森は「サンタさんになるというか、僕はサンタさんを信じています」ときっぱり。独身時代では飾らなかった大きなクリスマスツリーもあるそう。「家族のためにすることが楽しい。チャラ男もそうなりました」としみじみ語り「ステキなサンタがクリスマスに来てくれることを願っています」と笑顔で呼びかけていた。
『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 -GINZA Christmas Edition-』の一環として、館内1Fのポップアップスペース「UNIONSQUARE」では、「インドアに過ごしたい方に向けたギフト」と「アウトドアに過ごしたい方に向けたギフト」をそれぞれ厳選した、ホリデーギフト特別ポップアップ「Everyone says Indoor or Outdoor！」を17日から来年1月13日までの期間で開催する。
