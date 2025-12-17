全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「仙巌園駅」という漢字を読めますか。「 巌 」をどう読むかが肝です。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：せんがんえんえき

仙巌園駅は、鹿児島県鹿児島市にあるJR九州の日豊本線の駅で、2025年に開業した新駅です。県内で新設されたJRの駅としては約15年ぶりとなります。

錦江湾（きんこうわん）の雄大な景色を望む地に位置し、観光名所への玄関口として知られています。

この駅名のもととなったのが、仙巌園です。ここは1658年に島津光久が築いた薩摩藩島津家の別邸跡で、その名は中国の「龍虎山仙巌」に由来するといわれます。

仙巌園の最大の魅力は、雄大な錦江湾を池に、桜島を築山に見立てる「借景（しゃっけい）」という造園技法です。このダイナミックな景観は「世界に類を見ない」と称され、鹿児島の歴史と自然美の象徴とされています。

園内の食事処では、薩摩の郷土料理が提供されています。

名物として知られているのが、両棒餅（ぢゃんぼもち）です。これは、平たく小ぶりな餅に、甘い醤油ベースのタレをかけたもので、二本の竹串が刺されているのが特徴です。

「ぢゃんぼ」とは、侍が差していた大小二本の刀、すなわち「両棒」に由来するといわれており、その名前の響きも歴史を感じさせます。

錦江湾を見下ろす茶屋で、この両棒餅と抹茶をいただくのは、仙巌園観光のハイライトのひとつです。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

【難読漢字】駅名当て「仙巌園駅」 庭園アートの最高峰を堪能できます（2枚）