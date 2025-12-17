冬のおひとりさまディナーは、シェフズカウンターが最高。4000円台から味わえる東京イタリアン＆ビストロ5選
◆冬のおひとりさまディナーは、シェフズカウンターが最高。4000円台から味わえる東京イタリアン＆ビストロ5選
画像：BRASSERIEbyplein
冷たい空気に背中を押されて、外食がちょっと特別に感じる冬の夜。1年よく働いた自分へのご褒美には、誰にも気をつかわず、好きなペースで美食に向き合う“おひとりさまディナー”に出かけませんか？
そこで今回はシェフの手仕事を間近に感じられるカウンター席で、おいしいイタリアンやフレンチを楽しめる5軒をご紹介。価格は4000円台からと、気負わず選べるのも魅力です。
◆GINZA TAPPO（ギンザ タッポ）
※写真はイメージです
本場トスカーナの味をカウンターで。冬の食材とシェフの手仕事を間近に楽しんで
10席と個室のみの小さな空間で味わう、トスカーナ料理と200種以上のワイン。キッチンと向き合う3席のカウンターは、音や香りまで楽しめる特等席。コースはワインが進むミニ前菜4皿に、旬を映したミニパスタ1皿の全5皿構成。必要以上に構えなくていい量感が、おひとりさまにちょうどいい。アラカルトで肉料理や〆を足して、自分好みに組み立てられる自由さも魅力。温かなサービスに包まれて、自然と気持ちがほどけていきます。
※写真はイメージです
データ
【季節を楽しむショートコース】ミニ前菜4種&ミニパスタの全5皿：
〜ある日の一例〜
本日の手始めの一皿／トスカーナ風前菜の盛り合わせ／イタリア産ホワイトアスパラガスのサラダ／明石産ゆで蛸と白いんげん豆のピュレ／フィレンツェ風ギアラとポルチーニ茸の煮込み／ラビオリ ラグーソース／
※季節によって様々な食材でご用意致します
※当日、ワインのご注文をお願い致します
金額：4,100円（税・サ込）
滞在制限時間：3時間制
販売期間：〜2025/12/24（水）
店舗名：GINZA TAPPO
住所：東京都中央区銀座8-7-16 YAD GINZA8ビル 6F
◆BRASSERIE by plein（ブラッスリー バイ プラン）
※写真はイメージです
ライブ感たっぷりのカウンタービストロ。寒い日に味わいたい濃厚ブイヤベースが主役
虎ノ門ヒルズ駅直結、フルオープンキッチンを囲む、全席カウンターのビストロ。シックで洗練されていながら、仕事帰りにふらりと立ち寄りたくなる空気感が心地いい一軒です。おまかせコースは前菜盛り合わせに始まり、オマール海老の旨みを凝縮したブイヤベース、季節の〆パスタ、デザートまで全5皿。料理が仕上がる様子を眺めながらグラスを傾ける時間は、ひとりの贅沢さを存分に感じられるはず。
※写真はイメージです
データ
シェフのおまかせ厳選5皿：
いくらとサーモンのタルト オシェトラキャビア添え／生ハムとクリームチーズのプチシュー／キャロットラぺ／紫キャベツのマリネ／美桜鶏のバロティーヌ／グリーンサラダ／ほうれん草のキッシュ／黒豚のリエット／農園野菜のラタトイユ／天使海老とオマール海老出汁のブイヤベース／天然酵母パン／浅草開化楼の生パスタを使った季節の〆パスタ／季節のデザート
※上記は一例です、季節の旬の食材を用いてご用意いたします
金額：5,340円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間30分制
販売期間：〜2025/12/19（金）
店舗名：BRASSERIE by plein
住所：東京都港区虎ノ門二丁目6番3号 虎ノ門ヒルズステーションタワー 4F
◆sage & fennel（セージアンドフェンネル）
※写真はイメージです
身体がよろこぶフレンチをカウンターで。契約農家の食材に、ワインも好きなだけ
ナチュラルで清潔感のある店内に、ゆったりとしたカウンター席。スローフードをテーマに、契約農家から届く食材の色や香りを活かした料理が並びます。月替わりのカウンター限定コースはアペタイザー3点盛りにサラダ、肉料理、パスタ、デザートまで。スパークリングワインも含む豊富なドリンク飲み放題付きなのも魅力です。シェフの手さばきを眺めながら、心と身体を整えるようなひとり時間を。
※写真はイメージです
データ
12月【カウンター限定コース】肉料理やパスタなど全5皿+スパークリング含む100分飲み放題+デザートにメッセージ：
アペタイザー3点盛り／シェフズサラダ／肉料理／パスタ／パティシエスペシャルデザート／ビール／ワイン／カクテル／ウイスキー／焼酎／ソフトドリンク
金額：4,500円（税・サ込）
滞在制限時間：100分制（L.O.30分前）
販売期間：〜2025/12/31（水）
店舗名：sage & fennel
住所：東京都中央区銀座8-2-14 竜王ビル 2F
◆Grolla（グロッラ）
※写真はイメージです
ぬくもりたい夜のトラットリア。レトロなカウンターで味わう、イタリア各地のごちそう
本場イタリアを思わせるレトロなデザインに包まれた、どこか懐かしさのある一軒。シェフの手仕事を間近に感じるカウンター席は、自然体で過ごせる居心地のよさが魅力です。コースは厳選食材の前菜から始まり、その日の気分で楽しめるおまかせパスタ、旬や仕入れで決まるメイン、締めくくりのデザートまで全4皿。気取らないのに、ちゃんとおいしい。イタリアの郷土料理をしみじみ味わいたい夜に、そっと寄り添ってくれます。
※写真はイメージです
データ
【Grollaコース】前菜、パスタ、メイン、デザートなど全4皿：
前菜／パスタ／メイン／デザート
金額：5,500円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
販売期間：通年
店舗名：Grolla
住所：東京都目黒区中町1-25-19
◆A’CANALE （アッカナーレ）
※写真はイメージです
勝どきの運河を望むリストランテで味わう。美しく仕上げられた本格ヴェネツィア料理
運河沿いの静かなロケーションに佇む、ヴェネチアをテーマにしたイタリアン。オープンキッチンに面した劇場型カウンター席は、シェフの動きや料理の香りを間近に感じられ、ひとりでも自然とリラックスできます。コースは冷菜と温菜を少しずつ楽しんだあと、パスタやリゾットから2種を選べる構成で、無理なく満足できる内容。絵画や装飾が店内を彩り、盛り付けの美しさも印象的で、視覚からも心が満たされそう。
