「警察全体に対する 国民の信頼を大きく失墜した」インスタで知り合った“パパ活”少女にカラオケ店でわいせつ行為 元・大阪府警警視の男（54）に執行猶予付き有罪判決 大阪地裁
大阪府警の元警視が、いわゆる「パパ活」で知り合った少女らにわいせつな行為をした罪に問われた裁判で、大阪地裁は拘禁刑2年執行猶予4年の判決を言い渡しました。
判決によりますと大阪府警生活安全部の元警視・辻本浩嗣被告（54）は、今年6月と7月府内のカラオケ店の個室で、10代の少女2人にわいせつな行為をしました。（不同意わいせつ罪）
少女の1人は、いわゆる“パパ活”で辻本被告と知り合ったということです。
検察側は「パパ活の問題を熟知し、やめさせる指導をする立場だった。厳しい非難に値する」として拘禁刑2年を求刑し、一方、弁護側は示談が成立しているなどとして執行猶予付きの判決を求めていました。
12月17日の判決で大阪地裁は「警察官として生活安全事案に対する豊富な捜査経験を有していながら自身の性欲を満たすために卑劣かつ悪質な犯行に及び、警察全体に対する国民の信頼を大きく失墜した」などとして、辻本被告に拘禁刑2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。