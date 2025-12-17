藤森慎吾、相方・中田敦彦と年1回しか会わず「レアなポケモンぐらい」 今年は6月の結婚式で
俳優の松岡茉優、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が17日、都内で行われたバーニーズ ニューヨーク『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 -GINZA Christmas Edition-』にゲストとして参加した。
【集合ショット】可愛いさの塊の松岡茉優＆チャラさ全開でウィンクをする藤森慎吾
ホリデーシーズンに贈りたいプレゼントを発表することに。シンプルなノートを手に取った藤森は「シンプルなデザインではあるけど、ちょっとリッチな重厚感が。金色の加工もあって、持っているだけで『あの人、優秀そうだな』と思わせてくれる」と理由を語った。
誰に贈りたいかも発表。「うちの相方にプレゼントしたい」と藤森は相方の中田敦彦を指名した。「今年6月に結婚式をして、その時に来てくれた。今年会ったのは、それ1回だけ」と明かし「あっちゃんは、こういうノートが好き。今も勉強を中心にYouTubeをやっている。昔からメモを取る人だった。相方に相応しい豪華なノート」と思いを語った。「あっちゃん、シンガポールまで届いてる？」とカメラ越しにメッセージ。松岡から「さみしいもんですか？」と尋ねられると藤森は「さみしいとかなくなりました。慣れましたね。忘れたころに、またやってくる。レアなポケモンぐらいな感覚でいます。お互いに楽しくやってますから」と笑顔で話していた。
『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 -GINZA Christmas Edition-』の一環として、館内1Fのポップアップスペース「UNIONSQUARE」では、「インドアに過ごしたい方に向けたギフト」と「アウトドアに過ごしたい方に向けたギフト」をそれぞれ厳選した、ホリデーギフト特別ポップアップ「Everyone says Indoor or Outdoor！」を17日から来年1月13日までの期間で開催する。
【集合ショット】可愛いさの塊の松岡茉優＆チャラさ全開でウィンクをする藤森慎吾
ホリデーシーズンに贈りたいプレゼントを発表することに。シンプルなノートを手に取った藤森は「シンプルなデザインではあるけど、ちょっとリッチな重厚感が。金色の加工もあって、持っているだけで『あの人、優秀そうだな』と思わせてくれる」と理由を語った。
『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 -GINZA Christmas Edition-』の一環として、館内1Fのポップアップスペース「UNIONSQUARE」では、「インドアに過ごしたい方に向けたギフト」と「アウトドアに過ごしたい方に向けたギフト」をそれぞれ厳選した、ホリデーギフト特別ポップアップ「Everyone says Indoor or Outdoor！」を17日から来年1月13日までの期間で開催する。