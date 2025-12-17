「別府温泉郷」（大分県別府市）と、「由布院温泉」（同県由布市）という国内有数の温泉地で知られる大分県の２市が、長年のライバル関係を超え、「世界一の温泉観光都市」を目指してタッグを組むことになった。

２３日に連携協定を締結。互いの魅力を協力してアピールすることで首都圏やインバウンド（訪日外国人客）への誘客力を強化し、九州各地への周遊観光にもつなげたい考えだ。（山口覚智）

誘客力を強化

１６日、両市が発表した。別府市は実業家・油屋熊八（１８６３〜１９３５年）が一大観光地に押し上げ、多彩な泉質が楽しめる別府八湯がある。一方、由布市の由布院温泉は、自然豊かな落ち着いた雰囲気が売りだ。両市は隣接しているが、それぞれ異なる特色があり、人気を競ってきた。

リクルートが運営する「じゃらんリサーチセンター」が１０日に公表した「全国人気温泉地ランキング」では、別府温泉郷が２位、由布院温泉が５位に入る。

両市ともに人気の温泉地だが、宿泊客の滞在日数が短く、客単価が伸びにくいという共通の課題を抱える。九州経済調査協会がまとめた有名温泉地を抱える自治体での平均宿泊数（２０１９年）は、別府市が１・０９泊、由布市が１・１１泊で、いずれも全国平均の１・２７泊を下回る。

こうした課題の改善に向け、連携して心身をリフレッシュする保養地のイメージをＰＲし、長期滞在者の獲得を目指すとともに、人口の多い首都圏や海外の富裕層に向けての発信力を高めたい考えだ。両市を結ぶ公共交通網の強化にも取り組む。具体的な連携内容は今後協議する。

別府市の長野恭紘市長は「世界の需要を取り込み、広域的な観光を仕掛ける礎を築きたい」、由布市の相馬尊重市長は「九州全域への経済波及効果の向上に寄与したい」とのコメントを出した。