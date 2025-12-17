¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡ª²áµîÂç²ñ¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡ÖNON STYLE¡×ÀÐÅÄÌÀ¡¡¤Ê¤¼¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¡ãÌ¡ºÍ¤È¤Ï²¿¤«¡ä¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ç´ñÈ´¤ÊÌ¡ºÍ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡©¡Ö¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï2010Ç¯¤«¤é¤Î¡Ä¡×
Ì¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡£25Ç¯ÅÙ¤Ï12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë·è¾¡Àï¡¦ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç²áµî¤Ë¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¡¢Ì¡ºÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¬ÀÏ¤¬±Ô¤¹¤®¤Æ¡ÖÀÐÅÄ¶µ¼ø¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÖNON STYLE¡×¤ÎÀÐÅÄÌÀ¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö24Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö£¹¿Í¿³ºº°÷À©¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡£ÎòÂå²¦¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¤´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬ÀÐÅÄÌÀ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤½¤ÎÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î¿·´©¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¤«¤é¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥ÖÆâ´Ö¡¡£Í¡¾£±½àÍ¥¾¡¤â¡Ö°Ç±Ä¶ÈÌäÂê¡×¤ÇÍî¤Á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÍ·â¤Ë²Ç¤ÈÌ¼¤ò¼é¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤¬Àè¤ËÆ¨¤²¤¿¤¢¤ÎÆü
* * * * * * *
²¿¤¬M-1¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«
M-1¤Ï2010Ç¯¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤·¡¢2015Ç¯¤ËºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎM-1¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á´½Ð¾ì¼Ô¤¬¥°¡¼¡¦¥Á¥ç¥¡¦¥Ñ¡¼¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡×¡£¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¤â¡¢Ì¡ºÍ¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿¥Í¥¿¤ÇÅÀ¿ô¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£¹Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Ì¡ºÍ³¦¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÌ¡ºÍ¤â¡¢¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¶öÁ³¤ÎÎ©¤ÁÏÃ¡×¡Ö¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì¡ºÍ¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2010Ç¯¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Ê´Ö¤Î¼è¤êÊý¤Ç¶Ã¤«¤ì¤¿¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¤é¡¢¸«¤»Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ì¡ºÍ¤Î´ðËÜ¹½Â¤¤Ë¤ÏÃé¼Â¤Ç¤·¤¿¡£
Í£°ì¡¢Âè£²²ó¤ÎM-1¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥Äand ¥È¥â¤¬¥®¥¿¡¼¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿³ºº°÷¤Î¡ÊÎ©Àî¡ËÃÌ»Ö»Õ¾¢¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ï¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È£²¿Í¤Ë¸·¤·¤¯¤âÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢£µÇ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤ÆºÆ³«¤µ¤ì¤¿2015Ç¯°Ê¹ß¡¢¤«¤Ê¤êÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
M-1¤Ï¡¢¥°¡¼¡¦¥Á¥ç¥¡¦¥Ñ¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¬¡¼¡×¤È¤«¡Ö¥Á¥§¥¡×¤È¤«¡Ö¥Ú¡¼¡×¤È¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼êË¡¤ò¸«¤»¤ë¥³¥ó¥Ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡ÉÄ¶Â¿ÍÍ¡É¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤½¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ç¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢2011¡Á2014Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖTHE MANZAI¡×¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
Ì¡ºÍ¤ÎÅÁÅý¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È¿Ê²½
¡ÖTHE MANZAI¡×¤ÏÍ¥¾¡¼Ô¤ò·è¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎM-1¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤³¤½Ì¡ºÍ¤ÎÅÁÅý¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È¿Ê²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÈÖÁÈ¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¡ÊÃø¡§ÀÐÅÄÌÀ¡¿¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¿·½ñ¡Ë
¤½¤ì¤Ï¡ÖTHE MANZAI¡×¤¬¡¢¡Ö¥¦¥±¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¾Ð¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
M-1¤Ï¶¥µ»Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤«¤¬·è¤Þ¤ë½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë2010Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎM-1¤Ï¿³ºº°÷¤ÎÅÀ¿ô¤â¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Æ¡¢º£±ÇÁü¤Ç¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢°ß¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤¬¡ÖTHE MANZAI¡×¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
M-1¤Ç¤Ò¤É¤¯¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¶ì¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖTHE MANZAI¡×¤Ç¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤é¤â£²£°£±£²Ç¯¤È£²£°£±£³Ç¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£M-1¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶õµ¤¤¬°ã¤¦¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¡¢¥¦¥±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¡Ö¥¦¥±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¡×¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖTHE MANZAI¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ºîÂ¦¤Î°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÃ¯¤â¤¬¾Ð¤¤¤ä¤¹¤¤¶õ´Ö¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡×Âç²ñ¤«¤é¡Ö²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¡×Âç²ñ¤Ø
¤½¤ó¤Ê¡ÖTHE MANZAI¡×¤¬M-1¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤¤â¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢£µÇ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2015Ç¯¤ÎM-1¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿§¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎM-1¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Í¥¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î»Ê²ñ¼Ô¤È¤ÎÍí¤ß¤Ç¥Ü¥±¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Æ°ÊÁ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤ß¤ó¤Ê£±¾Ð¤¤¡¢£²¾Ð¤¤¤¯¤é¤¤¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÊ¿¾ì¤ÎÌÌÇò¤µ¡×¤Ç¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
M-1¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óº£¤Ç¤â¶¥µ»¿§¤Ï¶¯¤¤¤·¡¢¥¹¥Ù¤ë¤È¤¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥¹¥Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â·òºß¤À¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿§¤â¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÌ¡ºÍ¤È¤Ï²¿¤«¡×¡ÖÌ¡ºÍ¤È¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤·¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤«¤é¤Î¡Éµ¬À©´ËÏÂ¡É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡×¤À¤Ã¤¿M-1¤¬¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÄ¶Â¿ÍÍ¤ÊÂç²ñ¡×¤Ë¤Ê¤ë£±¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ì¡ºÍ¤ÎÈ¯ÌÀ
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿§¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡ÖTHE MANZAI¡×¤ò·Ð¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿ÆÍÁ³ÊÑ°ÛÅª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ°¤ËË¨²ê¡Ê¤Û¤¦¤¬¡Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¡ºÍ¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥àÌ¡ºÍ¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ä¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤òÃ©¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤Ì¡ºÍ¤ÎÈ¯ÌÀ¤¬¡¢º£¤ÎÌ¡ºÍ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤Ã¤Æ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢2005Ç¯¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢2006Ç¯¤Ï¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤È¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥·¥¹¥Æ¥àÌ¡ºÍ¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë2007Ç¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Á°¤Ë¤âÏÃ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÌ¡ºÍ¤Ï¡ÖÀßÄê¾å¤ÎÌòÊÁ¡×¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¥³¥ó¥ÈÌ¡ºÍ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÁÅý³°¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¬M-1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£M-1¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤¹¤ëÁ°¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤Ä¬Î®¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢ÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¶¦Æ®·¿¡×Ì¡ºÍ¤ä¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¨¡ ²Ã³²¼Ô¡×¹½Â¤¤Ï¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¸«¤»Êý¡×¤¬´ñÈ´¤ÊÌ¡ºÍ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡ÉÄ¶Â¿ÍÍ¡ÉÂç²ñ¤Ã¤×¤ê¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬M-1¤Î¸½ºß¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£