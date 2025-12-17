2024年下半期（7月〜12月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2024年9月24日）*****WHO（世界保健機関）の推定では、うつ病患者は人口の約３％いるとされており、心を病む人の人数は年々増加の一途をたどっています。精神科医・心療内科医の数は増え、メンタルクリニックも増えているのに、メンタルを病む人がなかなか良くならない「本当の理由」とは何なのでしょうか？よりよい医療を受けるためのヒントを、精神科医 和田秀樹氏著書『「精神医療」崩壊 メンタルの不調が心療内科・精神科で良くならない理由』から一部を抜粋して紹介します。

【図】職場環境は変わっているはずなのに、メンタル不調の人はなぜ増加しているのか？精神科医 和田秀樹氏著『「精神医療」崩壊 メンタルの不調が心療内科・精神科で良くならない理由』

* * * * * * *

増加の一途をたどる精神疾患の患者数

メンタルの不調を訴える人は、年々増加の一途をたどっています。

厚生労働省の最新の「患者調査」によると、２０２０年の段階で精神疾患を有する患者の総数は６１４・８万人と報告されています。



精神疾患を有する総患者数の推移（本書より）

過去３年の間に急激に増えたように見えますが、２０２０年から統計の取り方が変わったためです。

しかし、年々メンタルを病む人が増えていること、そしてその総数が６００万人を超えていることはまぎれもない事実です。

うつ病・躁うつ病と診断された人は約１７２万人で、24年前とくらべて４倍近く増加しています。



うつ病・躁うつ病の総患者数（本書より）

これだけでも驚きますが、ＷＨＯ（世界保健機関）の推定では、うつ病患者は人口の約３％いるとされています。

したがって、数値に表れている受診中の患者は半分程度にすぎず、潜在患者を含めると（１億２０００万人×３％で）３００万人をゆうに超えると考えられます。



うつ病・躁うつ病 男女年齢別患者率＜2020年10月＞（本書より）

男女とも50代が最もうつ病・躁うつ病が多いのがわかります。

統合失調症の患者数は約88万人にのぼり、３年前の調査データとくらべて９万人増加しています。

しかも、統合失調症は一般的に人口の０・７％存在するといわれていますから、実際には１００万人程度は存在すると推定されます。

不安やパニック発作、恐怖、強迫観念などの神経症性障害については、２０１７年の調査結果ですが、約83万人と報告されていて、15年間で１・９倍増えています。

子どもの発達障害も、この13年でおよそ10倍に増えました。

精神疾患が理由の労災認定も増えている

いったいなぜ、メンタルを病む人がこんなに増え続けているのでしょう。

昔にくらべて日本人のメンタルが極端に悪くなりやすい要因が、ここ数十年の間に増えたのでしょうか。

現代では、少なくとも職場環境に関しては、国が推し進めている「働き方改革」で、かなり改善されているところが多いはずです。

週休２日は当たり前で、祝日も増え、定時に帰ることが半ば強制されている会社も少なくありません。

パワハラもかなり厳しく対応されるようになったため、上司から理不尽な叱責を受けたり、無理な仕事を強いられたり、責任を押し付けられたりするようなことも、以前より減ったと考えられます。



『「精神医療「崩壊」メンタルの不調が心療内科・精神科で良くならない理由』（著：和田秀樹／青春出版社）

さらに最近は、終身雇用や賃金の年功序列などを見直す機運が増し、転職もしやすくなっています。

そういう意味では、職場環境は以前より働きやすい方向へ向かっているはずです。

ところが、２０２０年の厚労省の調査では、今の仕事に強い不安やストレスを感じている人は54・２％もいて、主な理由は仕事の「量・質」「失敗、責任の発生」が挙げられています。

しかも、仕事が原因でうつ病などの精神疾患を患い、２０２１年度に労災の申請をした件数は２３４６件で、そのうち労災支給が決定（認定）された件数は過去最多の６２９件。



精神障害に関わる労災支給決定（認定）件数（本書より）



精神障害の出来事別の労災支給決定（本書より）

昭和の時代を上回っているのです。

最大の原因は「仕事の質・量」で、「上司などからのパワハラ」も同程度に多かったと報告されています（厚生労働省「過労死等防止対策白書より）。

若い世代ほど精神疾患による休職者の割合が高い?

約79万人の地方公務員を対象とした調査でも、病気で長期間休んでいる人の61・３％が「精神及び行動の障害」が原因とされており、こちらも年々増加しています。

文部科学省の調査によれば、全国の公立学校の教員のうち、２０２２年度に精神疾患で休職した人は６５３９人（前年度比６４２人増）。

２年連続で過去最多を更新したと報告されています。



教育職員の精神疾患による病気休職者数（本書より）



さらに、精神疾患で１カ月以上の病気休暇を取った教員と合わせると、１万２１９２人に上ったといいます。

この調査では、若い世代ほど精神疾患による休職者・休暇取得者の割合が高いことが明らかにされています。

「新任教諭が年度内に退職」理由の4割が…

東京都で２０２２年度に正規採用した公立学校の新任教諭も、２４２９人中１０８人が年度内に退職。その４割がメンタルの不調による退職だったそうです。

また、全国の教職員約５万人を対象としたアンケート調査（厚生労働省平成30年発表「過労死等防止対策白書」）では、８割の教職員が業務に関するストレスや悩みを抱えており、最大の原因は「長時間勤務の多さ」という結果が得られています。



問題になっている教諭の長時間勤務（写真提供：Photo AC)

このときの調査に参加した教職員の平均勤務時間は、なんと「11時間17分」。12時間を超える教職員も２割を超えていたと報告されています。

長時間勤務のほかに、職場の人間関係、保護者・ＰＴＡなどへの対応、生徒を取り巻く環境、休日の少なさ、研究等の時間の確保などもストレス・悩みの要因として挙げられています。

教育者としての志を胸に抱き、超過勤務には何とか耐えたとしても、モンスターペアレントから理不尽な攻撃を受けたり、クラスの中でいじめ問題が発生したり、不登校の子が出たりすると、メンタルが限界を迎えてもおかしくありません。

もう気の毒としかいいようがない状況です。

※本稿は『「精神医療」崩壊 メンタルの不調が心療内科・精神科で良くならない理由』（青春出版社）の一部を再編集したものです。