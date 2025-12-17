世界初公開のクルマも！ 全6車種を実車展示へ！

2025年12月17日、日産自動車と日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は、2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。

今回の日産ブースはスポーツカーからアウトドア志向のカスタマイズモデル、さらにはモータースポーツの歴史を感じさせる実車まで計6台を展示し、幅広い内容となっています。

【画像】超カッコイイ！ これが新「NISMOモデル」です！（21枚）

なかでも最大の注目は、NISMOが手がけた特別なコンセプトモデルです。日産のモータースポーツ活動の象徴ともいえるNISMOブランドが、次にどのような価値を提示するのか、その方向性を示す一台として期待が高まります。

詳細は初日となる1月9日のプレスカンファレンスで発表される予定です。

そしてスポーツカーファンにとって見逃せないのが、同社の2ドアスポーツカー「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルです。

2026年夏の発売を予定するこのモデルは、さらなる性能進化と伝統の継承をテーマに改良が施されています。

NISMOには新たにマニュアルトランスミッションが設定され、ドライバーがクルマと対話しながら操る楽しさをより強く打ち出しました。

一方、標準モデルもデザインを刷新し、フェアレディZらしいスタイリングを際立たせつつ、空力性能の向上を図っています。

なお会場では新設定となるNISMOのMTモデルが展示され、開発思想を間近で感じることができます。

アウトドア志向の来場者に向けては、「エクストレイル ROCK CREEK マルチベッド」が披露される予定です。

これは初代「エクストレイル」から続くタフギアのDNAを色濃く反映したROCK CREEKをベースに、車中泊を想定したマルチベッドや防水シートを装備した仕様。

さらに、SOTOASOBIパッケージやアウトドアパッケージなど、デザイン性と実用性を両立したアクセサリーを組み合わせることで、アウトドアシーンでの使い勝手を具体的に提案しています。

このモデルは、東京オートサロン開幕直前の2026年1月7日に詳細が発表される予定としています。

そのほか、同社のコンパクトEV「リーフ」をベースとしたプレミアム志向のカスタムカーとして「リーフ AUTECH」も展示されます。

エモーショナルでスポーティな外観に加え、上質な素材を用いたインテリアにより、電動車でありながら高級感を強く意識した一台に仕上げられています。日産が描く電動化時代のカスタマイズの方向性を示す存在といえるでしょう。

モータースポーツの分野からは、2016年のSUPER GT GT500クラスを戦った「MOTUL AUTECH GT-R」が登場します。

松田次生選手とロニー・クインタレッリ選手がドライブし、数々の勝利を挙げたこのマシンは、2026年シーズンからGT500クラスのチーム監督に就任する松田選手にとっても縁の深い一台です。

さらに、近藤真彦氏のプロジェクトとして、初代「マーチ」をベースとしたレストア車両も展示されます。

CMキャラクターを務めた縁から強い思い入れを持つ近藤氏が、初代マーチを40年ぶりに購入し、日産自動車大学校の学生たちが整備とカスタマイズを担当。

マニュアルトランスミッション化や外観のリフレッシュなどを施すことで、“走れるマーチ”として蘇らせました。人材育成とクルマづくりの原点を感じさせる展示となっています。

会期中はトークショーやセレモニー、キッズ向けライド体験なども実施され、日産ブースは幅広い世代が楽しめる空間となりそうです。

東京オートサロン2026における日産の展示は、最新モデルの紹介にとどまらず、ブランドの過去・現在・未来を立体的に伝える内容として注目されます。