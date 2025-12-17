＜性格の不一致はウソ！＞俺たちの運命の糸は、まだ切れていない！【第6話まんが：ユウスケの気持ち】
俺はユウスケ。しがないフリーランス時代を経て、スキルを活かせそうな場所で会社員になった。今の会社で出会ったのがナホミ。俺の上司だ。ナホミは年の割にまあまあ綺麗なほうだったので、俺たちが大人の関係になるにはそこまで時間はかからなかった。ナホミは、「私、結婚願望がないの」と口癖のように言っていたこともあり、遊び相手にはちょうどよかったんだ。次第に「ひょっとしてモテるのかも」と思い始めた俺は、独身時代のような自由が欲しくなり、アスカに離婚を持ちかけた。そこまでは順調だったのだが……不倫がバレて、散々な展開になってしまった。
会社側にも俺たちの関係はすぐにバレた。ナホミは気まずさから会社を辞めた。それからというもの、ナホミはまるで別人のようになってしまった。以前は「独身主義」と口癖のように言っていたから、都合のいい女として付き合っていたのに……退職した途端に「結婚して」と迫ってくるようになった。鬼気迫る顔で結婚を迫る彼女に、あのころの大人の魅力はもうない。今はただの厄介者にしか見えない。
俺はスマホを取り出して、アスカたちとの思い出の写真を見返した。そこには楽しそうに笑い合う家族の姿があった。アスカは、俺がピンチのときにいつも助けてくれた。今回、別れてしまったけれど……心の奥深くでは、俺のことを思ってくれているのではないだろうか？
温かいご飯、娘たちの声、失って初めて日常の尊さに気づく。「あの頃に戻りたい」……。昔の写真を見つめ、後悔と孤独に苛まれる日々。本当に大事なものがようやくわかった。
アスカにメッセージを送るが、既読がつくものの返事がなかなか来ない。俺はソワソワしながら、アスカからのよい返事を待ち続けるのだった。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
