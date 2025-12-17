（CNN）南米ベネズエラ周辺空域で13日にプライベート機と米空軍の給油機の異常接近（ニアミス）があったことが、無線通信記録で明らかになった。付近では前日にもニアミスが起きたばかりだった。

航空管制傍受サイト「LiveATC.net」がとらえた音声によると、13日午後、カリブ海のオランダ領アルバ島から米フロリダ州マイアミへ向かっていたビジネスジェット機ファルコン900EXのパイロットが、直後にキュラソー島の管制にニアミスを報告した。

ニアミスは高度約2万6000フィート（約7900メートル）で発生。パイロットは「本当に近かった」と管制官に伝え、「我々は上昇しながら相手に突っ込むところだった」「多分777か（767）くらい大きかった」と報告した。

CNNは米空軍と米南方軍にコメントを求めている。

ベネズエラ周辺では12日にも、キュラソー島から米ニューヨークへ向かっていたジェットブルーの旅客機が管制塔に対し、位置情報を伝えるトランスポンダーを切った米空軍の空中給油機に目前で飛行経路を横切られ、急きょ上昇中止を強いられたと伝えていた。

米国防総省とオランダの航空当局は、この事案については検証中だと説明した。米南方軍はCNNに寄せた声明で、「カリブ海での米軍機の運航に関する最近の報告については認識しており、現在検証を行っている」と述べている。

米国家運輸安全委員会（NTSB）は、両方の事案を認識しており、情報の収集にあたっているとCNNに説明した。

キュラソー島はベネズエラ沿岸から約60キロ北に位置する。