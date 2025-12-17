女子プロゴルファーの上田桃子（39＝ZOZO）が17日までに自身のインスタグラムを更新。今年10月に出産した第1子男児のお宮参りに出かけたことを明かし、親子ショットを披露した。

「お宮参り 先日家族で行ってきました！」と書き出すと、着物姿で長男を抱く自身のショットなどをアップ。

「この日はキャディーさん夫婦にもらった帽子や優利ちゃんからもらったポンチョなどなどみんなからのお祝いの品を着て参拝へ 無事に産まれてきてくれた事、これから健康に育ってくれますようにと願いを込めて…」などと記した。

「まだまだ慣れない事も沢山あるけど、自分達のペースで日々を大切に過ごします」とつづった。

上田は21年に一般人男性との結婚を発表。今年10月31日に第1子男児を出産していた。

上田の投稿に、フォロワーからは「お宮参りおめでとうございます 着物姿も綺麗ですごく素敵です 優しい母の顔ですね」「お宮参りおめでとうございます 素敵な写真」「八重子ママかと思いましたw」「素敵なお母さんになって下さい 着物姿も中々素敵です」「優しい眼差しが、ママになった証ですね」といった反響が寄せられている。