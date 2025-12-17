世の中に溢れ出る政治や経済、国際情勢などのニュースの見方を、様々な分野のスペシャリストである“正義の味方”たちが分かりやすく教えてくれる「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」。12月20日(土)と27日(土)に、２週連続で年末スペシャルを放送することが決定した！ 20日(土)は２時間15分、27日(土)は３時間30分の生放送！

※27日(土)は途中15分間の「ANNニュース」を挟みます

20日(土)は、オール巨人をゲストに迎え、“議員大集合！高市政権を語りつくしＳＰ！”と題し、政権を深掘りする。27日(土)は、フィフィ、小倉優子をゲストに迎え、“国宝級に怖怖怖わい！！万国“大問題”博覧会2025”と題し、2025年を振り返る。乞うご期待！

【番組情報】

「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ

議員大集合！高市政権を語りつくしＳＰ！」

12月20日(土) 朝9時30分～午前11時45分 生放送 （関西ローカル）

※番組終了後にTVerで見逃し配信あり

MC： 東野幸治

アシスタント： 東留伽（ABCテレビアナウンサー）

パネラー： ほんこん、海原ともこ、中間淳太（WEST.）

ゲスト： オール巨人

「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ

国宝級に怖怖怖わい！！万国“大問題”博覧会2025」

12月27日(土) 朝9時30分～午前11時45分・昼０時～午後１時 生放送（関西ローカル）

※午前11時45分～昼０時までは「ANNニュース」を放送

※番組終了後にTVerで見逃し配信あり

MC： 東野幸治

アシスタント： 東留伽（ABCテレビアナウンサー）

パネラー： ほんこん、中間淳太（WEST.）

ゲスト： フィフィ、小倉優子

番組HP：https://www.asahi.co.jp/mikata/