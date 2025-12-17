プロボクシングの世界5階級制覇王者で現WBA＆IBF＆WBO統一世界スーパーミドル級王者のテレンス・クロフォード（38＝米国）が16日、現役引退を表明した。

自身のSNSに「もはや何も証明する必要のない、偉大な選手として去って行く」と投稿。YouTubeチャンネルでは「このスポーツに全てをささげた。今後のことはもう決めている。そして今、その時が来た。ありがとう」と述べた。プロ通算42戦全勝31KO。

クロフォードは9月に米ラスベガスで、2階級上の世界スーパーミドル級4団体統一王者サウル・”カネロ”・アルバレス（メキシコ）をアウトボクシングで圧倒し、3―0判定で快勝。ライト級を皮切りに5階級制覇を達成し、スーパーライト級、ウエルター級と合わせて史上初となる3階級での4団体統一王者となっていた。米リング誌選定のパウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）でも1位に返り咲いていた。

WBCは今月、直近2試合のタイトル認定料の未払いを理由にクロフォードのスーパーミドル級王座を剥奪。クロフォードは自身のインスタライブで「何様のつもりだ?WBA、WBO、IBFは俺が与えたものを受け取ったぞ。お前とWBCは他よりも自分たちが偉いとでも思ってるのか？緑の（WBC）ベルトなんてどうでもいい」などとWBCのスレイマン会長を猛批判していた。