ファンギルドが運営するマンガ出版社Rush!は、「少し苦くって、甘酸っぱいちょっとオトナの恋。」を届けるレーベル「comic Lime」より、韓国発の作品「濡れ衣令嬢のやり直し結婚生活」の紙コミックスを12月17日に発売した。価格は1,089円。

また、あゆみBOOKS杉並店 supported by ほんたすでは、店頭に本作の特大ポスターやサイネージが12月31日まで掲載される。

作画：berry／原作：LaChic

【ストーリー】

あの時に戻る事が出来たら…すべての過ちを正します

国一番の名門貴族と名高いバイエルン家の長女・アネット。皇太子の婚約者として誰もが羨む生活を送るはずが、とある濡れ衣を着せられたことで婚約破棄され、皇帝の私生児であるラフェルと政略結婚することに。ところが傍若無人な夫との結婚生活は冷え切っており、アネットは苦痛と病に蝕まれ非業の死を迎えてしまう。死の間際、「過去に戻りたい」と願うアネットだったが目を覚ますと5年前――結婚式の前日に逆戻りしていて…！？

電子書店情報

紙コミックスの続話は、電子書店でいちはやく楽しめる。

特大ポスター＆サイネージ掲出

・掲出期間：12月17日（水）～2025年12月31日（水）

・掲出内容：フェア棚 / サイネージ / ファサード

・実施書店：あゆみBOOKS杉並店 supported by ほんたす（東京都杉並区梅里 1-7-15 カーニープレイス杉並1F）

フェア情報

「comic Lime」の恋愛ファンタジーの作品が、今だけお得なフェアが開催されている。

・実施期間：12月18日（木）～12月31日（水）

・実施内容：通常版無料と単行本版試読増量

・実施書店：コミックシーモア他

※施策期間・内容は実施書店により異なります。

(C)berry／LaChic

