日本航空（JAL）は、往復7,000マイルで国内旅行が楽しめる人気サービス「どこかにマイル」の開始10周年を記念し、2025年12月8日より「旅して当てよう！どこかにマイル10周年プレゼントキャンペーン」を開催します。第1弾となる今回は、なんと広瀬すずさんが登壇するシークレットイベントへのご招待や、抽選で10,000マイルが当たるチャンス！ 本記事では、キャンペーンの参加条件や対象期間について詳しく紹介します。

「どこかにマイル」とは？いよいよ10歳になった人気サーボス！

「どこかにマイル」は、JALマイレージバンク（JMB）会員向けの人気サービスです。往復7,000マイルを使用することで、JALが提案する4つの行き先候補の中から決定された「どこか」へ旅行に行けるというものです。マイルを通常の国内航空券に変更するのと比べ、大幅に少ないマイルで国内旅行を楽しむことができることから、2016年の開始時より多くの利用者に親しまれてきました。

2025年12月、このサービスがついに10年目を迎えます。これを記念して実施されるのが、今回の第1弾キャンペーンです。

「どこかにマイル」の利用の流れ

STEP1：申し込み画面にアクセス

どこかにマイル申し込み画面にアクセスし、発着地、日付、人数、時間帯を選択。

STEP2：行き先候補の確認

4つの行き先候補が表示されます。行き先候補がOKであれば旅行者情報を入力の上、お申し込み。

※ 再検索すると候補地が変わります。いろいろな候補地パターンをお探しください。

STEP3：行き先決定

お申し込みから3日以内に行き先決定のお知らせが届きます。

どこかにマイルで”広瀬すずイベント” or “1万マイル”が当たるチャンス到来

今回のキャンペーンでは、対象期間中に「どこかにマイル」を利用した人の中から抽選で豪華な賞品が当たります。用意されている賞品は以下の2つです。

A賞は「10th Anniversary シークレットイベントご招待」。広瀬すずさんが登壇するトークショーや抽選会などが予定されており、なんと40名限定というプレミアムなイベントです。開催日時は2026年2月26日(木)の午前10時〜午後2時頃で、場所は都内某所とされています。

B賞は「10周年おめで10マイル」として、10,000マイルが100名にプレゼントされます。

どこかにマイル 南の島（那覇・鹿児島発）」も対象、スケジュールを確認して申し込め！

キャンペーンに参加するには、まず登録が必要です。登録期間は2025年12月8日(月)〜2026年1月22日(木)までとなっています。

そして肝心の搭乗期間は、2025年12月12日(金)〜2026年1月22日(木)までです。対象となるのは、日本在住のJMB会員で、期間中に「どこかにマイル」または「どこかにマイル 南の島」を利用した人です。

なお、A賞とB賞の両方を希望する場合は、それぞれにキャンペーン登録が必要となるため注意してください。登録と搭乗の順序は問われません。

どこかにマイル10周年プレゼントキャンペーン 概要

登録期間：2025年12月8日(月)〜2026年1月22日(木)

対象搭乗期間：2025年12月12日(金)〜2026年1月22日(木)

対象者：日本在住のJMB会員で、キャンペーン登録の上、対象期間内に「どこかにマイル」または「どこかにマイル 南の島」を利用した人

【賞品】

・A賞：広瀬すずさん登壇「10th Anniversary シークレットイベント（2026年2月26日(木)開催）」ご招待（40名）

・B賞：10,000マイル（100名）

【当選発表】

・A賞：2026年1月末頃にメールで連絡

・B賞：2026年2月末頃にマイル積算

10周年を迎えてますます盛り上がる『どこかにマイル』。この冬は、思いがけない行き先との出会いを楽しみつつ、広瀬すずさんに会える夢のようなチャンスにも挑戦してみてはいかがでしょうか。

