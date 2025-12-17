こっちのけんとが、マクドナルドとのタイアップソングとなる新曲「ピクルス」を本日12月17日に配信リリース。また、マクドナルドとのコラボビジュアルも公開され、本日21時にはMVが公開となる。

本楽曲は、全国で働くマクドナルドのクルーに送るエールをテーマに制作された。こっちのけんとはかねてよりマクドナルド商品への愛着を公言しており、自身の楽曲「はいよろこんで」のYouTube概要欄には「セットにチキンナゲットもつけます。ここぞとばかりに欲張ります。セットの飲み物はミルクです。口頭で注文した時クルーにクスっと笑われました。なんでや」と記載されている。

本楽曲に関して、こっちのけんとは「大人になって改めて思うとアルバイトで皿洗いのスピードを極めていた時間とかが青春だったなと思い、そんな自分だけの気持ちを込めて作りました」とコメントを寄せている。

また、MVはアルバイトを通して学生たちが成長する“かけがえのない青春”をアニメで描いた作品となっており、総勢16名のアニメーターが参加している。

さらに、本日よりマクドナルドの店内放送にこっちのけんとが出演する。本楽曲を使用したマクドナルドのCMも現在公開中だ。

■こっちのけんと コメント

1人でいるのが好きだった僕にとって青春という言葉がとても眩しく思っていたのですが、大人になって改めて思うとアルバイトで皿洗いのスピードを極めていた時間とかが青春だったなと思い、そんな自分だけの気持ちを込めて作りました。

（文=リアルサウンド編集部）