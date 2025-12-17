アトピー性皮膚炎はなぜ発症する? 主な3つの原因と皮膚のバリア機能の異常【医師解説】

現在、アトピー性皮膚炎に悩まされる子どもが増えています。症状の改善のため、さまざまなことを努力している保護者も多いと思いますが、アトピー性皮膚炎はなぜ発症するのか、 武蔵小杉皮ふ科の山本先生に教えてもらいました。

監修医師：

山本 亜偉策（武蔵小杉皮ふ科）

昭和大学医学部卒業、昭和大学大学院医学研究科修了。昭和大学病院、東京都立大塚病院などを経て現職。昭和大学医学部皮膚科学講座兼任講師。医療法人社団恒潤会理事長。医学博士。日本皮膚科学会認定皮膚科専門医、神奈川県皮膚科医会幹事、川崎市皮膚科医会幹事。

編集部

アトピー性皮膚炎はなぜ、発症するのですか？

山本先生

考えられる原因は主に三つあります。一つが皮膚を守るバリア機能の異常。二つ目がアレルギー免疫反応。そして三つ目が皮膚のかゆみです。

編集部

それぞれ詳しく教えてください。

山本先生

アレルギー体質は一部、遺伝が関係していることがわかっています。たとえば親がアトピー性皮膚炎や気管支喘息である場合、子どももその体質を受け継ぎ、アレルギーを起こしやすくなることがあるのです。ただし、親がアトピー性皮膚炎だからといって必ずしも子どもも発症するわけではなく、食生活や生活習慣、生活環境などさまざまな要因が重なって発症するとされています。

編集部

「皮膚を守る機能が低下する」とはどういうことですか？

山本先生

皮膚の表面は角質層で覆われており、その表面は皮脂膜という油の膜で覆われています。皮脂膜はトリグリセリドや遊離脂肪酸、スクワランなどで構成されており、肌を潤しながら外部からの刺激をブロックしたり、皮膚の水分が蒸発するのを防いだりする働きを担っています。しかし、アトピー性皮膚炎の肌では皮脂膜や角質層の機能が低下しており、バリア機能が弱まっています。そのため、外部からの刺激で肌が炎症を起こし、かゆみなどの症状が出現してしまうのです。

編集部

なぜ、皮脂膜や角質層の機能が低下しているのですか？

山本先生

さまざまな原因が考えられます。たとえば最近の研究で、フィラグリンというタンパク質が少ないと皮膚の中にある天然保湿因子という保湿成分がしっかり産生されないことが明らかになったことから、フィラグリンの遺伝子変異がアトピー性皮膚炎の発症の一つの原因ではないかと考えられるようになっています。そのほか、角層内部の水分を繋ぎ止める働きを持つセラミドが不足することで、肌から水分の蒸散が盛んになり、細胞の間に隙間ができることも、バリア機能が低下する原因となっています。

