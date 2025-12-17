大谷翔平、メジャー初対決の〇〇から2打席連発47号！48号！【クイズ】

9月8日のオリオールズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、この日オリオールズ先発の「日本人投手」とはメジャー初対決。さて、軍配はどちらにあがったのだろうか。プレイバックで確認してみよう。

大谷翔平47号！48号！メジャー初対決の菅野智之から2打席連発、リーグトップとの差は… ドジャースも「泥沼」脱出【プレイバック】

※以下、2025年9月8日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、9月8日のオリオールズ戦に1番・指名打者で先発出場した。この日オリオールズ先発の菅野智之とはメジャー初対決となった大谷。さて、軍配はどちらにあがったのだろうか。

まずは1回表の第1打席、大谷のバットは菅野の2球目を捉え、5試合ぶりとなる47号先頭打者アーチを放った。泥沼の連敗から脱出したいチームにとって、幸先の良いスタートとなった。

3回表の第2打席、この回先頭で打席が回ってきた大谷は、またしても値千金の48号を叩き込んだ。2打席連続のホームランで、リーグトップのシュワバーに1本差と迫った。

なお、その後の打席はいずれも四球を選択。全打席出塁を果たした。チームも勝利し、連敗は5でストップした。