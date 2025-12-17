つるすべ肌をこの1台で！　4種ヘッドの「ANLAN 4in1 ボディシェーバー」発売

ビューティーテックブランド「ANLAN（アンラン）」を手掛けるANLAN Tokyoは12月4日、4種ヘッド搭載で全身のムダ毛ケアに対応する多機能シェーバー「ANLAN 4in1 ボディシェーバー」を発売しました。

■1台で全身・VIO・眉まわりまで優しくマルチケア！

「ANLAN」は世界19ヶ国で展開し、累計販売台数700万台を突破※1。楽天やQoo10といったECサイトの売上ランキング1位（美顔器・美容器部門など）や、日本美容企業大賞で「グローバル企業部門」「顧客満足度部門」を同時受賞するなど、確かな技術力と国際的なブランド価値が高く評価されているビューティーテックブランドです。

今回発売となる「ANLAN 4in1 ボディシェーバー」は、部位や毛質に合わせたムダ毛ケアを1台で完結できる多機能モデル。「いくつものシェーバーを使い分けるのが面倒」「シェーバーで肌が荒れやすい」といった悩みに応え、肌を傷つけず手軽にケアできる仕様にしました。

細かな産毛・眉毛から、ボディの太い毛、さらにはデリケートなVIOゾーンまで、4種類のヘッドを使い分けることで全身をすっきりと整えられます。





また、刃が直接肌に触れない安全設計や防水仕様など、日常使いに便利な機能を搭載。コンパクトなコードレス設計のため、自宅でも外出先でも快適に使用可能。男女問わず、これ1台で全身のムダ毛ケアを手軽に行えます。

剃毛後はつるつるでなめらかな肌に整い、清潔感※2もアップ。「ANLAN 4in1 ボディシェーバー」で、日々のセルフケアを手軽で快適な習慣へと導きます。

※1 自社調べ（2019年〜2025年上半期）

※2 仕上がりのイメージ

■商品特長

◇4種類のヘッドで、全身のムダ毛を1台でケア

部位や毛質に合わせて使い分けられる4種類のヘッドを搭載。すべてのヘッドにコームが付属しているため、刃が直接肌に触れない設計で安全性と肌へのやさしさを両立。初心者でも安心して使用できます。

（1）トリマー刃：肌当たりが優しく、全身のケアに使用可能。デリケートなVIOゾーンにも対応※3。

（2）T型刃：全身のムダ毛を手軽に整えたいときに便利なヘッド。

（3）ネット刃：脚や腕など、面積の広い部位のケアに最適。

（4）眉毛シェーバー：眉まわりや顔の産毛など、細かな部分のケアに適したヘッド。

※3 Iゾーン・Oゾーンに使用する際は、コームを取り付け、肌を軽く引っ張りながら使用してください。

◇使いやすさにもこだわった設計

・防水仕様

IPX6の防水仕様で本体を水洗いでき、使用後のお手入れも簡単。付属の掃除用ブラシで刃に残った毛をさっと落とせるため、毎日のセルフケアがより衛生的に。

・LEDランプ搭載

暗い場所や見えにくい部分も明るく照らし、細部までしっかり確認しながらケアできます。

・コードレス＆コンパクト設計

持ち運びしやすい軽量（約138g）かつコンパクトなサイズで、旅行先や外出先でもスマートに使用可能。コードレス仕様のため、場所を選ばず快適に使えます。

■商品概要

製品名：ANLAN 4in1 ボディシェーバー

型番：RE-8868

希望小売価格：4,680円

発売：2025年12月4日

サイズ：約167×41×33mm（T 型ヘッド込）

重量：約138g（本体＋替えヘッド＋コーム）

充電方式：Type-C充電式（約1.5時間）

稼働時間：約1.5時間

電池容量：500mAh

付属品：本体、トリマー刃、T型刃、ネット刃、眉毛シェーバー、ネット刃カバー、T型刃コーム（1mm、3mm、5mm）、トリマー刃コーム（5mm）、眉コーム （3mm、5mm）、お手入れ用ブラシ、TypeC充電ケーブル、取扱説明書

商品ページ：

・公式オンラインサイト https://www.anlan.co.jp/products/anlan-shaving-re8868

・楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/baselab/05-atmq51-02a/

・Qoo10 https://www.qoo10.jp/g/850118421

（エボル）