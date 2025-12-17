こっちのけんと×マクドナルドがコラボした新曲「ピクルス」MV公開決定！総勢16名のアニメーターが参加
こっちのけんとが、12月17日に新曲「ピクルス」を配信リリース。「ピクルス」は、マクドナルドとのタイアップソングで、全国で働くマクドナルドのクルーに送るエールをテーマに制作された。
そしてこのたび、総勢16名のアニメーターが参加した新曲「ピクルス」のコラボMVの公開が決定した。
■「アルバイトで皿洗いのスピードを極めていた時間とかが青春だった」（こっちのけんと）
こっちのけんとと、マクドナルドと念願のタイアップが実現。こっちのけんとはかねてよりマクドナルド商品への愛着を公言しており、大ヒット曲「はいよろこんで」のYouTube概要欄には「セットにチキンナゲットもつけます。ここぞとばかりに欲張ります。セットの飲み物はミルクです。口頭で注文した時クルーにクスっと笑われました。なんでや」と記載するほど。
こっちのけんとは「ピクルス」に関して「大人になって改めて思うとアルバイトで皿洗いのスピードを極めていた時間とかが青春だったなと思い、そんな自分だけの気持ちを込めて作りました」とコメントを寄せている。
こっちのけんとが満面の笑みでマクドナルドのハンバーガーと向き合うコラボビジュアルも公開。なお12月17日より、マクドナルドの店内放送にこっちのけんとが出演する。
また、「ピクルス」のMVが12月17日21時に公開予定。アルバイトを通して学生たちが成長する「かけがえのない青春」をアニメで描いた作品となっており、総勢16名のアニメーターが参加している圧巻の一作。「ピクルス」を使用したマクドナルドのCMも現在公開中だ。
■こっちのけんと コメント
■【動画】こっちのけんと「ピクルス」MV ※12月17日21時プレミア公開
■【動画】マクドナルドCM『青くない青春が、ある。』篇
■【画像】こっちのけんとアーティスト写真、「ピクルス」ジャケット
■リリース情報
2025.12.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ピクルス」
■関連リンク
こっちのけんと OFFICIAL X
https://twitter.com/suppokopeppoko