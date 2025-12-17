INI池粼理人、木村柾哉、佐野雄大、YouTube企画「INI STUDIO」で公開しているソロ楽曲配信開始
INIの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、木村柾哉、佐野雄大が、自ら企画・表現し発信するYouTube企画「INI STUDIO」にて公開しているそれぞれのソロ楽曲を12月17日に配信リリースした。
■リスニングパーティーの実施も決定！
「INI STUDIO」は、メンバー自身がプロデュースし、楽曲や映像を通じてあらたな一面を届ける企画で、グループ活動とは異なる個性や魅力を楽しめる特別なクリエイティブコンテンツとして注目を集めている。
今回あらたにデジタルリリースされたのは、愛と衝動の狭間に潜む美しさを描いたRIHITOのオリジナル曲「1X3」（読み：ワンバイスリー）。“前向きな気持ちも負けそうになる気持ちも全てひっくるめて自分”という聴く人の背中を押せるようなメッセージが込められた、MASAYAのオリジナル曲「ツナグ」。自身も思い入れ深い楽曲としてback numberをカバーしたYUDAIの「ささえる人の歌」の3曲。それぞれのメンバー自らが想いや個性を落とし込んだ楽曲となっている。
また、今回のデジタルリリースを記念して、12月18日20時より“Relese After Party”として公式STATIONHEADにてリスニングパーティーの実施が決定した。楽曲とともにリアルタイムで盛り上がれる特別な時間となる。
■リリース情報
2025.12.17 ON SALE
RIHITO（INI）
DIGITAL SINGLE「1X3」
2025.12.17 ON SALE
MASAYA（INI）
DIGITAL SINGLE「ツナグ」
2025.12.17 ON SALE
YUDAI（INI）
DIGITAL SINGLE「ささえる人の歌（Original by back number）」
■関連リンク
リスニングパーティー視聴URL
https://share.stationhead.com/BF3TuURuio9
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/