10時の日経平均は113円安の4万9269円、ＳＢＧが55.15円押し下げ 10時の日経平均は113円安の4万9269円、ＳＢＧが55.15円押し下げ

17日10時現在の日経平均株価は前日比113.72円（-0.23％）安の4万9269.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は389、値下がりは1147、変わらずは66と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は55.15円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、テルモ <4543>が9.09円、ＫＤＤＩ <9433>が9.02円、フジクラ <5803>が8.02円、ＨＯＹＡ <7741>が7.77円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を68.19円押し上げている。次いでファストリ <9983>が38.51円、ファナック <6954>が15.71円、イビデン <4062>が7.52円、トレンド <4704>が4.61円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は鉄鋼で、以下、非鉄金属、保険、電気機器と続く。値下がり上位には石油・石炭、水産・農林、鉱業が並んでいる。



※10時0分5秒時点



株探ニュース

