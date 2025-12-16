【京都サンガＦ．Ｃ．】曹貴裁監督に「食事に連れて行ってもらい原点に帰らせてくれた」怪我から始まったＤＦ・福田心之助が“復活”した理由【KICKOFF！KANSAI】

今季のＪ１リーグは曹貴裁監督が率いる京都サンガＦ．Ｃ．が歴史的なシーズンを送り、３位で終了した。そのなかで、苦しいスタートを切ったのがＤＦ福田心之助選手。恩師・曹監督と二人三脚で掴み取った“復活”までのストーリーに迫る。



▼京都はクラブ史上最高の３位で終えた



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。大混戦を極めたＪ１リーグは、京都サンガＦ．Ｃ．がクラブ史上最高の３位フィニッシュ。来季も指揮を執ることが決まった曹貴裁監督のもと、大躍進した１年を振り返る。





曹貴裁監督が率いて５年目。１月の必勝祈願で祈ったのはまだ見ぬ世界、Ｊ１優勝だった。「タイトル獲得」??。それぞれが口にし出したシーズン序盤。何よりもＦＷラファエル・エリアス選手が残留し、フルシーズン戦えることも大きな戦力となった。ただ、迎えた開幕戦。Ｊ１初昇格を果たしたばかりのファジアーノ岡山に０−２で完敗する苦しいスタートを切った。ただ指揮官は「結果的には敗戦のスタートは良かった」。その後、２戦勝ちなしも川崎フロンターレ戦で１０年ぶりに復帰したＭＦ奥川雅也選手が決勝弾、鹿島アントラーズ戦でエリアス選手がハットトリックを達成してアウェーで劇的な大逆転勝利をあげるなど加速。４月にはクラブ史上初の首位に立った。一方でもがく選手もいた。昨季、チームの中心として牽引したＤＦ福田心之助選手。キャンプで負傷後、コンディションが上がりきらず出場時間を確保できないでいた。そんなとき、声をかけてくれたのが指揮官だった。「（曹監督に）食事にも連れて行ってもらって、特別サッカーの話をするわけではないんですけど、曹さんが教えてきた選手の話を聞かせてくれて『じゃあお前はどうすんの』と。本来の僕じゃないプレーを選択しちゃうこともありましたけど、お前の良さは何なの？と言われた時にがむしゃらに走ることだったり、１対１で負けないこと。原点に帰らせてくれた」５月に入りＦＣ町田ゼルビア戦で福田選手は先発出場。１−１の後半アディショナルタイム、疲労もピークしていた持ち前のランニングから勝ち越し弾を突き刺した。福田選手にとって、報われた瞬間。「うまくいかない時期があったと思う。他のチームからりすぺくとされるようなプレーが見せた時がいい状態だった」と曹貴裁監督。福田選手も「曹さんに助けられた」と２人の絆が強固なチーム力を生んだ。京都にとって歴史の残るシーズン。作り上げたのは一人一人が懸命に生きた物語だ。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜１：０５−２：０５放送 ２０２５年１２月１４日（日）放送より）