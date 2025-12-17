三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は17日、初回（10月1日）第9話（11月26日）に続く30分拡大で最終回（第11話）を迎える。次回予告には、看板ダンサー・いざなぎダンカン（小池栄子）の姿。初回以来の再登場となる。

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

【最終回あらすじ】

久部三成（菅田将暉）は支配人・浅野大門（野添義弘）浅野フレ（長野里美）夫妻を追い出し、WS劇場を手に入れた。倖田リカ（二階堂ふみ）との関係も良好。かつて無料案内所のおばば（菊地凛子）が告げた「一国一城の主となる」という予言が当たったわけだが、久部から贈られた植木が枯れている。おばばは「あの男の運気が下がっておるぞ」と呟く。

WS劇場には多くのスタンド花が並ぶようになり、上演演目は「冬物語」から「ハムレット」へ。主人公のハムレット役は久部だが、一際人気があるのはオフィーリアの兄・レアティーズ役を演じる元警察官・大瀬六郎（戸塚純貴）。2人の対立シーンも、観客は圧倒的にレアティーズの味方。久部は予想外の反応に戸惑う。

一方、ヒロイン・オフィーリア役のリカは自信喪失。久部の懸命なフォローも、リカは楽屋を出ていってしまう…。