¥Õ¥¸¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×Íè½ÕÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¡ÀÄ°æ¥¢¥Ê¤ÈµÜ»Ê¥¢¥ÊÂ´¶È¤·»³ùõÍ¼µ®¥¢¥Ê¤¬ÊóÆ»ÈÖÁÈ½éÄ©Àï
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ÖLive News¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ42Ê¬¡Ë¤¬ÍèÇ¯½Õ¤«¤éÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¸³è¼ÔÌÜÀþ¡×¤È¡Ö°Â¿´´¶¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë±ÝÊÂÂçÆóÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¡¢»³ùõÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¡¢±óÆ£Îè»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤Î3¿Í¤ò¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡£
»³ùõ¥¢¥Ê¤Ï½é¤á¤ÆÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ö¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡×¤Ê¤É¶É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÎòÇ¤¤·¡¢ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿½ÀÆð¤ÊÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤ä¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊÁ¤Ç¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊóÆ»¤Î¸½¾ì¤Ë½é¤á¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ï¸½ºß2ºÐ¡£°é»ù¤È»Å»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ï¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÆÃ¤ËË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢À¿¼Â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Ìó2Ç¯´ÖÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÀÄ°æ¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê44¡Ë¤ÈµÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê34¡Ë¤ÏÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¡£