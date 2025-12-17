Image: タンスのゲン

福岡の家具メーカー、タンスのゲンが、デザイン性の高いセラミックヒーターを発売。比較的暖かい日もある今年の冬ですが、その反動か寒い日はすごく寒い…。速暖性の高いセラミックヒーター、導入しません？

タンスのゲンのセラミックヒーター最大の特徴は、人感センサーと室温センサーをW搭載したこと。人感センサーは人の動きを感知。3分弱動きがないと自動で停止するので消し忘れ防止になります。室温センサーは、ヒーター周辺の温度を感知し、設定温度にあわせて自動で運転・停止を切り替えます。設定温度より室温が低いと運転続行、高いと運転停止、室温が下がれば運転再開。室温キープや無駄な運転に敏感なヒーターなんです。

その他、オフタイマーやおやすみモード、チャイルドロックなど、日常で助かる機能がたくさん。

モルタルグレーとフォグベージュの2色展開。公式サイトなら送料無料で9,999円（税込）です。

