【ユニクロのフリース】がもう値下げ！？ 完売前にゲットしたい「即戦力アイテム」

冬本番のなか【ユニクロ】のフリースが早くもお値下げに！ 軽く暖かそうで、デイリーカジュアルにぴったり。今回は、即戦力として活躍してくれるフリースジャケットとフリースパンツを紹介します。完売前に手に入れるのが吉かも。

暖かさも上品さも両立するもこもこジャケット

【ユニクロ】「フリースジップアップジャケット」 \3,990（税込・セール価格）

もこもことした素材がかわいいフリースジャケット。高めのスタンドネックが首元をふんわり包み込み、冷たい風が入り込むのを防いでくれそうです。ほどよいボリューム感がありつつ、サイドのスリットで抜け感をプラス。大人コーデにも使いやすいジャケットは、デイリーにヘビロテしたくなりそう。

大人も穿きやすい絶妙シルエットのあったかパンツ

【ユニクロ】「フリースイージーパンツ」 \1,990（税込・セール価格）

こちらのフリースパンツは、裏地が表地よりもふわもこの素材で暖かく穿けそうです。公式サイトによると「細すぎず太すぎない適度なボリューム感で体のラインをきれいに見せる」とのこと。ラフになりすぎず大人コーデに取り入れやすいのも魅力です。スニーカーにもショートブーツにも合わせやすそう。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M