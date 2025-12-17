「兄さんが可哀想だわ！」父の葬式で喪主を務める私に、叔母が嫌味攻撃 → 黙らせてくれた【意外な人物】

冠婚葬祭はマナーが難しく、周囲の目が気になる場面でもありますよね。特に、目上の人からの「チェック」に心をすり減らした経験がある方もいるのではないでしょうか。今回は、筆者の友人が体験したエピソードをご紹介します。

悲しむ暇もなく

父が亡くなったのは、昨年のことでした。



ひとりっ子で、すでに母も他界していたため、突然の別れに悲しむ暇もなく、私は喪主として奔走することに。

そんな私の背後では、叔母の厳しいチェックが光っていました。



叔母はいつでも私の粗を探しては、「あの子は母親がいないから」と陰口を叩くため、正直苦手でした。

「焼香の順序が違う」



「供花がこれじゃ寂しいんじゃない？」

叔母は次から次へと文句を並べます。

父は生前から、できるだけ堅苦しくなく質素な式を希望していました。



叔母もそれは知っていたはずです。

マナーを指摘するふりをして、ただ文句を言いたいだけのようにも見えたのは、私に余裕がなかったからでしょうか。

私の心は次第に追い詰められていきました。

容赦なく刺さる言葉

極め付けは、精進落としの席での発言でした。

叔母は親戚中に聞こえるような大きな声で、



「もっと良い料理出せなかったの？ これじゃあまりにもお兄さんが可哀想だわ！」



と言い放ったのです。

悔しさ、悲しさ、情けなさ……色々な感情が溢れて、こらえていた涙が今にも溢れそうでした。